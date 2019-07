Nationals 13, Braves 4

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 6 0 2 0 0 2 .282 Eaton rf 6 1 2 1 0 2 .283 Rendon 3b 5 2 3 1 1 0 .316 Soto lf 3 2 0 0 3 1 .298 Zimmerman 1b 5 1 2 1 0 1 .239 McGowin p 0 0 0 0 0 0 .333 Suzuki c 3 1 0 1 1 0 .259 Dozier 2b 3 2 2 2 2 1 .235 Robles cf 5 2 2 2 0 0 .252 Strasburg p 3 2 3 5 0 0 .136 Grace p 0 0 0 0 0 0 — b-Kendrick ph 1 0 0 0 0 0 .326 Rainey p 0 0 0 0 0 0 — d-Adams ph-1b 1 0 0 0 0 1 .236 Totals 41 13 16 13 7 8

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna Jr. lf 5 1 1 0 0 2 .286 Swanson ss 3 0 1 0 0 2 .267 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 .000 Blevins p 0 0 0 0 0 0 — c-Joyce ph 1 0 0 0 0 1 .282 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Culberson p 1 0 0 0 0 0 .309 Freeman 1b 4 0 1 1 0 1 .297 Donaldson 3b 1 1 0 0 2 1 .255 e-Riley ph-3b 1 0 0 0 0 1 .248 Markakis rf 4 1 2 1 0 1 .287 Albies 2b 4 1 1 1 0 2 .285 McCann c 4 0 2 1 0 1 .268 Inciarte cf 4 0 0 0 0 1 .211 Wright p 1 0 0 0 0 1 .000 Toussaint p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Camargo ph-ss 3 0 2 0 0 0 .245 Totals 36 4 10 4 2 14

Washington 008 020 030—13 16 0 Atlanta 100 002 010— 4 10 0

a-singled for Toussaint in the 5th. b-grounded out for Grace in the 7th. c-struck out for Blevins in the 7th. d-struck out for Rainey in the 8th. e-struck out for Donaldson in the 8th.

LOB_Washington 9, Atlanta 7. 2B_Turner (19), Rendon 2 (27), Zimmerman 2 (8), Robles (16), McCann (8), Camargo (10). 3B_Eaton (4), Albies (4). HR_Strasburg (1), off Toussaint; Markakis (9), off McGowin. RBIs_Eaton (24), Rendon (65), Zimmerman (15), Suzuki (39), Dozier 2 (35), Robles 2 (43), Strasburg 5 (6), Freeman (75), Markakis (53), Albies (51), McCann (32). SB_Turner (19), Acuna Jr. (18). SF_Suzuki.

Runners left in scoring position_Washington 4 (Soto 3, Robles); Atlanta 4 (Albies, Inciarte 2, Culberson). RISP_Washington 7 for 16; Atlanta 2 for 6.

LIDP_Acuna Jr.. GIDP_Soto.

DP_Washington 2 (Turner, Dozier, Zimmerman), (Strasburg, Zimmerman); Atlanta 1 (Donaldson, Albies, Freeman).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, W, 12-4 5 1-3 8 3 3 2 7 106 3.52 Grace 2-3 0 0 0 0 1 4 6.06 Rainey 1 0 0 0 0 3 10 4.03 McGowin 2 2 1 1 0 3 36 9.00 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wright, L, 0-3 2 2-3 7 7 7 3 3 64 9.72 Toussaint 2 1-3 4 3 3 3 2 54 5.62 Newcomb 1 1 0 0 0 1 19 2.34 Blevins 1 0 0 0 0 1 12 3.93 Minter 1 3 3 3 1 1 27 7.40 Culberson 1 1 0 0 0 0 26 0.00

Inherited runners-scored_Grace 1-0, Toussaint 2-2. WP_Wright, Toussaint, Culberson.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Tim Timmons; Second, Mike Winters; Third, Rob Drake.

T_3:44. A_39,363 (41,149).

