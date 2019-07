Nationals 4, Phillies 0

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 0 1 0 0 1 .286 Eaton rf 4 1 2 0 0 0 .284 Rendon 3b 3 0 1 0 2 0 .304 Soto lf 3 1 0 1 1 1 .297 Zimmerman 1b 3 1 1 1 1 1 .242 Dozier 2b 4 0 1 0 0 1 .234 Suzuki c 4 0 1 0 0 0 .269 Robles cf 4 0 1 2 0 0 .246 Strasburg p 3 0 0 0 0 0 .073 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Rodney p 0 0 0 0 0 0 — c-Kendrick ph 1 1 1 0 0 0 .330 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 4 9 4 4 4

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Kingery cf 4 0 1 0 0 2 .291 Segura ss 4 0 0 0 0 1 .275 Harper rf 4 0 2 0 0 0 .256 Hoskins 1b 2 0 0 0 2 0 .262 Bruce lf 4 0 0 0 0 0 .239 Hernandez 2b 4 0 1 0 0 2 .285 Franco 3b 4 0 3 0 0 0 .234 Knapp c 4 0 1 0 0 1 .157 Pivetta p 1 0 0 0 0 1 .083 a-Quinn ph 1 0 0 0 0 1 .109 Hammer p 0 0 0 0 0 0 — Alvarez p 0 0 0 0 0 0 — b-Miller ph 1 0 0 0 0 1 .267 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Suarez p 0 0 0 0 0 0 1.000 d-Brantly ph 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 34 0 8 0 2 10

Washington 021 000 001—4 9 0 Philadelphia 000 000 000—0 8 2

a-struck out for Pivetta in the 5th. b-struck out for Alvarez in the 7th. c-singled for Rodney in the 9th. d-struck out for Suarez in the 9th.

E_Segura (7), Knapp (2). LOB_Washington 10, Philadelphia 9. 2B_Eaton (10), Dozier (16), Franco (12). RBIs_Soto (57), Zimmerman (14), Robles 2 (39). SF_Soto, Zimmerman. S_Eaton.

Runners left in scoring position_Washington 6 (Turner 2, Zimmerman 3, Strasburg); Philadelphia 5 (Hoskins, Bruce, Knapp, Pivetta, Brantly). RISP_Washington 2 for 12; Philadelphia 0 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Soto, Knapp. GIDP_Bruce.

DP_Washington 1 (Turner, Zimmerman).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, W, 11-4 6 7 0 0 1 6 111 3.46 Suero, H, 10 1 0 0 0 0 2 15 5.17 Rodney, H, 3 1 0 0 0 1 0 15 7.40 Doolittle 1 1 0 0 0 2 12 3.05 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta, L, 4-4 5 6 3 3 2 2 87 5.80 Hammer 1 1 0 0 0 0 22 3.18 Alvarez 1 0 0 0 0 0 11 3.74 Garcia 1 0 0 0 1 1 16 5.84 Suarez 1 2 1 1 1 1 24 3.97

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Lance Barrett; Second, Chris Guccione; Third, Roberto Ortiz.

T_3:15. A_42,318 (43,647).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.