Netherlands-Sweden Sums

By The Associated Press

Lyon, France

Sweden 0 0 0—0 Netherlands 0 0 1—1

First half_1, Netherlands, Jackie Groenen 1, 99th minute.

Second half_None.

Extra time_None.

Shots_Netherlands 15, Sweden 11.

Advertisement

Shots On Goal_Netherlands 4, Sweden 3.

Yellow Cards_Netherlands, Sherida Spitse, 85th; Danielle Van de Donk, 116th. Sweden, Julia Zigiotti, 94th.

Offsides_Netherlands 4, Sweden 1.

Fouls Committed_Netherlands 14, Sweden 24.

Corner Kicks_Netherlands 4, Sweden 12.

Referee_Marie-Soleil Beaudoin, Canada. Assistant Referees_Princess Brown, Jamaica; Stephanie-Dale Yee Sing, Jamaica.

A_48,452.

Lineups

Netherlands: Sari Van Veenendaal; Dominique Bloodworth, Merel Van Dongen, Desiree Van Lunteren, Stefanie Van der Gragt; Jackie Groenen, Sherida Spitse, Danielle Van de Donk; Lineth Beerensteyn (Shanice Van de Sanden, 72nd), Lieke Martens (Jill Roord, 46th), Vivianne Miedema.

Sweden: Hedvig Lindahl; Magdalena Eriksson (Jonna Andersson, 111th), Nilla Fischer, Hanna Glas, Linda Sembrant; Kosovare Asllani, Elin Rubensson (Julia Zigiotti, 78th), Caroline Seger; Stina Blackstenius (Mimmi Larsson, 111th), Lina Hurtig (Madelen Janogy, 79th), Sofia Jakobsson.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.