NHRA-Dodge Mile-High Nationals Qualifying

Saturday Bandimere Speedway Morrison, Colo.

(Qualifyingl continues Saturday for Sunday’s final eliminations)

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.738 seconds, 328.78 mph vs. Bye; 2. Leah Pritchett, 3.761, 315.19 vs. 15. Terry Totten, 10.525, 69.65; 3. Jordan Vandergriff, 3.796, 321.27 vs. 14. Terry McMillen, 6.685, 100.61; 4. Brittany Force, 3.831, 284.81 vs. 13. Mike Salinas, 5.736, 117.90; 5. Scott Palmer, 3.851, 314.68 vs. 12. Cameron Ferre, 4.785, 172.36; 6. Antron Brown, 3.854, 315.71 vs. 11. Greg Carrillo, 4.125, 214.86; 7. Clay Millican, 3.867, 267.96 vs. 10. Doug Kalitta, 3.968, 313.58; 8. Richie Crampton, 3.871, 305.49 vs. 9. Austin Prock, 3.884, 318.32.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.976, 326.16 vs. Bye; 2. Tommy Johnson Jr., Dodge Charger, 3.978, 317.72 vs. 15. Jeff Diehl, Toyota Camry, 5.799, 125.72; 3. Cruz Pedregon, Charger, 4.002, 317.42 vs. 14. Terry Haddock, Ford Mustang, 4.544, 270.86; 4. Ron Capps, Charger, 4.005, 316.97 vs. 13. Todd Simpson, Charger, 4.520, 239.14; 5. Bob Tasca III, Mustang, 4.008, 317.49 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 4.209, 294.50; 6. John Force, Camaro, 4.051, 305.70 vs. 11. J.R. Todd, Camry, 4.101, 271.13; 7. Matt Hagan, Charger, 4.054, 283.07 vs. 10. Jack Beckman, Charger, 4.099, 308.92; 8. Tim Wilkerson, Mustang, 4.077, 311.20 vs. 9. Shawn Langdon, Camry, 4.092, 306.19.

Pro Stock

1. Richard Freeman, Chevy Camaro, 6.948, 197.33 vs. 16. Joey Grose, Camaro, 7.103, 194.35; 2. Jeg Coughlin, Camaro, 6.953, 197.51 vs. 15. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 7.064, 194.72; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.954, 196.93 vs. 14. Alex Laughlin, Camaro, 7.047, 195.11; 4. Deric Kramer, Camaro, 6.954, 196.79 vs. 13. Bo Butner, Camaro, 7.015, 196.59; 5. Steve Matusek, Ford Mustang, 6.956, 197.65 vs. 12. Jason Line, Camaro, 7.004, 195.70; 6. Chris McGaha, Camaro, 6.971, 195.93 vs. 11. Val Smeland, Camaro, 6.992, 194.52; 7. Kenny Delco, Camaro, 6.972, 196.27 vs. 10. Erica Enders, Camaro, 6.982, 195.79; 8. Fernando Cuadra, Camaro, 6.979, 195.73 vs. 9. Greg Anderson, Camaro, 6.980, 196.30. Did Not Qualify: 17. Cristian Cuadra, 7.255, 188.75.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 7.132, 188.31 vs. 16. Jim Underdahl, Suzuki, 7.377, 178.35; 2. Jerry Savoie, Suzuki, 7.197, 183.84 vs. 15. Kelly Clontz, Suzuki, 7.339, 180.69; 3. Angie Smith, EBR, 7.203, 185.18 vs. 14. Joey Gladstone, EBR, 7.338, 182.60; 4. Andrew Hines, Harley-Davidson, 7.232, 186.20 vs. 13. Cory Reed, EBR, 7.328, 182.62; 5. Hector Arana, EBR, 7.232, 184.65 vs. 12. Eiji Kawakami, EBR, 7.322, 181.23; 6. Hector Arana Jr, EBR, 7.240, 183.47 vs. 11. Ryan Oehler, EBR, 7.273, 187.03; 7. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 7.249, 186.28 vs. 10. Karen Stoffer, Suzuki, 7.272, 183.12; 8. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 7.268, 185.08 vs. 9. Scotty Pollacheck, EBR, 7.269, 184.12. Did Not Qualify: 17. Michael Ray, 7.445, 180.72; 18. Jianna Salinas, 7.478, 179.16; 19. Andie Rawlings, 7.635, 172.70.

