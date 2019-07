NHRA Qualifying

By The Associated Press

Saturday At Sonoma Raceway Sonoma, Calif. Top Fuel

1. Clay Millican, 3.698 seconds, 330.96 mph; 2. Steve Torrence, 3.717, 325.85; 3. Billy Torrence, 3.718, 325.85; 4. Antron Brown, 3.721, 327.43; 5. Doug Kalitta, 3.733, 325.69; 6. Austin Prock, 3.737, 327.90; 7. Richie Crampton, 3.743, 325.14; 8. Mike Salinas, 3.769, 325.77; 9. Terry McMillen, 3.770, 325.69; 10. Brittany Force, 3.785, 325.61; 11. Leah Pritchett, 3.805, 316.30; 12. Scott Palmer, 3.856, 315.12; 13. Cameron Ferre, 4.737, 157.59; 14. Steve Faria, broke.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.858, 334.65; 2. Shawn Langdon, Toyota Camry, 3.875, 329.99; 3. Jack Beckman, Dodge Charger, 3.879, 333.41; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.879, 328.22; 5. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.886, 324.59; 6. Matt Hagan, Charger, 3.910, 325.77; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.940, 297.35; 8. John Force, Camaro, 3.952, 325.22; 9. Ron Capps, Charger, 3.960, 321.19; 10. J.R. Todd, Camry, 4.009, 320.20; 11. Jim Campbell, Charger, 4.102, 304.87; 12. Tim Wilkerson, Mustang, 4.325, 214.52; 13. Terry Haddock, Mustang, 4.928, 155.79; 14. Cruz Pedregon, Charger, 5.080, 147.96; 15. Jeff Diehl, Camry, 5.332, 138.91.

Pro Stock

1. Alex Laughlin, Chevy Camaro, 6.520, 210.80; 2. Deric Kramer, Camaro, 6.523, 210.93; 3. Jeg Coughlin, Camaro, 6.533, 210.41; 4. Bo Butner, Camaro, 6.534, 211.13; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.541, 208.39; 6. Greg Anderson, Camaro, 6.546, 208.55; 7. Jason Line, Camaro, 6.551, 211.13; 8. Fernando Cuadra, Camaro, 6.559, 210.57; 9. Richard Freeman, Camaro, 6.562, 210.31; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.563, 209.04; 11. Erica Enders, Camaro, 6.566, 211.46; 12. Chris McGaha, Camaro, 6.567, 209.72; 13. Steve Matusek, Ford Mustang, 6.581, 208.78; 14. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.583, 209.26; 15. Steve Graham, Camaro, 6.607, 207.02; 16. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.704, 205.54. Not Qualified: 17. Tom Huggins, 6.706, 206.32; 18. Cristian Cuadra, 6.854, 198.09; 19. Val Smeland, 6.904, 197.94; 20. Joey Grose, 14.486, 56.74.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.779, 200.83; 2. Jerry Savoie, Suzuki, 6.801, 198.20; 3. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.838, 199.85; 4. Angie Smith, EBR, 6.843, 199.23; 5. Karen Stoffer, Suzuki, 6.844, 193.90; 6. Hector Arana Jr, EBR, 6.856, 197.02; 7. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.889, 198.70; 8. Scotty Pollacheck, EBR, 6.910, 196.07; 9. Hector Arana, EBR, 6.928, 193.29; 10. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.942, 184.47; 11. Kelly Clontz, Suzuki, 6.951, 193.65; 12. Ryan Oehler, EBR, 6.956, 194.97; 13. Joey Gladstone, EBR, 7.046, 185.21; 14. Katie Sullivan, Suzuki, 7.074, 185.59; 15. Michael Ray, Buell, 7.158, 187.31; 16. Cory Reed, EBR, 7.172, 189.66. Not Qualified: 17. Dylan Hendrix, 7.178, 184.60; 18. Jianna Salinas, 7.198, 182.87; 19. James Surber, 7.295, 184.42; 20. Scott Bottorff, 7.342, 189.10; 21. Melissa Surber, 7.356, 183.94.

Advertisement

Saturday’s final results Mickey Thompson Pro Bike Battle Final round-by-round results ROUND ONE

Matt Smith, 6.850, 198.82 def. Ryan Oehler, 6.887, 196.87; Angie Smith, 6.916, 196.70 def. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.974, 188.17; Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.873, 197.05 def. Hector Arana, 6.910, 195.36; Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.829, 197.74 def. Hector Arana Jr, Broke;

SEMIFINALS

Krawiec, 6.966, 192.85 def. A. Smith, Broke; Hines, 6.907, 193.60 def. M. Smith, 6.909, 195.73;

FINAL

Hines, 6.912, 193.24 def. Krawiec, 7.016, 191.19.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.