Novak Djokovic’s Grand Slam Finals Results

By The Associated Press

Record: 16-9

2007 U.S. Open — lost to Roger Federer, 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4.

2008 Australian Open — beat Jo-Wilfried Tsonga, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (2).

2010 U.S. Open — lost to Rafael Nadal, 6-4, 5-7, 6-4, 6-2.

2011 Australian Open — beat Andy Murray, 6-4, 6-2, 6-3.

Advertisement

2011 Wimbledon — beat Rafael Nadal, 6-4, 6-1, 1-6, 6-3.

2011 U.S. Open — beat Rafael Nadal, 6-2, 6-4, 6-7 (3), 6-1.

2012 Australian Open — beat Rafael Nadal, 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 7-5.

2012 French Open — lost to Rafael Nadal, 6-4, 6-3, 2-6, 7-5.

2012 U.S. Open — lost to Andy Murray, 7-6 (10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2.

2013 Australian Open — beat Andy Murray, 6-7 (2), 7-6 (3), 6-3, 6-2.

2013 Wimbledon — lost to Andy Murray, 6-4, 7-5, 6-4.

2013 U.S. Open — lost to Rafael Nadal, 6-2, 3-6, 6-4, 6-1.

2014 French Open — lost to Rafael Nadal, 3-6, 7-5, 6-2, 6-4.

2014 Wimbledon — beat Roger Federer, 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 5-7, 6-4.

2015 Australian Open — beat Andy Murray, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3, 6-0.

2015 French Open — lost to Stan Wawrinka, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

2015 Wimbledon — beat Roger Federer, 7-6 (1), 6-7 (10), 6-4, 6-3.

2015 U.S. Open — beat Roger Federer, 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

2016 Australian Open — beat Andy Murray, 6-1, 7-5, 7-6 (3).

2016 French Open — beat Andy Murray, 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.

2016 U.S. Open — lost to Stan Wawrinka, 6-7 (1), 6-4, 7-5, 6-3.

2018 Wimbledon — beat Kevin Anderson, 6-2, 6-2, 7-6 (3).

2018 U.S. Open — beat Juan Martin del Potro, 6-3, 7-6 (4), 6-4.

2019 Australian Open — beat Rafael Nadal, 6-3, 6-2, 6-3.

2019 Wimbledon — beat Roger Federer, 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.