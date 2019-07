Padres 3, Dodgers 2

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 4 1 2 0 0 0 .328 Hosmer 1b 4 0 1 1 0 1 .293 Machado 3b 4 0 1 1 0 1 .272 F.Reyes rf 4 0 0 0 0 2 .252 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Renfroe lf-rf 4 1 1 1 0 1 .248 Mejia c 4 0 1 0 0 2 .209 Kinsler 2b 3 0 0 0 0 1 .217 Lauer p 0 1 0 0 0 0 .091 a-Naylor ph 1 0 0 0 0 1 .209 Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Myers lf 1 0 0 0 0 1 .218 Margot cf 3 0 0 0 1 2 .235 Totals 32 3 6 3 1 12

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor ss 5 0 2 1 0 2 .268 Verdugo cf 4 1 2 0 0 0 .300 Turner 3b 4 0 0 0 0 2 .292 Bellinger rf 3 0 1 0 1 0 .344 Muncy 1b 4 0 0 1 0 2 .269 Hernandez 2b 4 0 0 0 0 1 .219 Garlick lf 3 0 0 0 0 1 .229 c-Pederson ph 1 0 0 0 0 0 .245 Barnes c 3 1 1 0 0 0 .211 d-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .279 Kershaw p 1 0 0 0 0 0 .074 b-Rios ph 1 0 0 0 0 1 .231 Y.Garcia p 0 0 0 0 0 0 — e-Martin ph 0 0 0 0 0 0 .239 Totals 34 2 6 2 1 9

San Diego 002 000 010—3 6 2 Los Angeles 001 001 000—2 6 1

a-struck out for Lauer in the 7th. b-struck out for Kershaw in the 7th. c-flied out for Garlick in the 9th. d-grounded out for Barnes in the 9th. e-hit by pitch for Y.Garcia in the 9th.

E_F.Reyes (5), Mejia (2), Barnes (3). LOB_San Diego 6, Los Angeles 8. 2B_Hosmer (15), Verdugo (19). HR_Renfroe (26), off Y.Garcia. RBIs_Hosmer (62), Machado (58), Renfroe (48), Taylor (41), Muncy (59). S_Lauer, Kershaw.

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Tatis Jr. 2, F.Reyes); Los Angeles 2 (Turner, Garlick). RISP_San Diego 1 for 4; Los Angeles 1 for 8.

Runners moved up_Machado, Verdugo. GIDP_Taylor, Verdugo.

DP_San Diego 2 (Kinsler, Tatis Jr., Hosmer), (Machado, Kinsler, Hosmer).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer 6 4 2 1 1 6 95 4.04 Stammen, W, 6-4 1 1-3 2 0 0 0 1 21 4.00 Yates, S, 28-29 1 2-3 0 0 0 0 2 25 1.22 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw 7 5 2 1 1 9 96 3.09 Y.Garcia, L, 1-3 2 1 1 1 0 3 27 4.11

Inherited runners-scored_Yates 1-0. HBP_Kershaw (Kinsler), Yates (Martin). WP_Lauer.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Adam Hamari; Second, Todd Tichenor; Third, Tom Hallion.

T_2:58. A_49,790 (56,000).

