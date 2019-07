Padres 5, Dodgers 3

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. ss 4 2 2 4 0 1 .327 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 0 .287 Machado 3b 4 0 0 0 0 1 .266 Renfroe lf-rf 4 0 2 0 0 1 .252 F.Reyes rf 3 0 1 0 0 1 .253 Myers lf 1 0 0 0 0 1 .217 G.Garcia 2b 4 0 0 0 0 2 .264 Margot cf 4 2 2 1 0 0 .242 Hedges c 3 1 1 0 0 2 .185 Lucchesi p 3 0 0 0 0 2 .034 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Yates p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 5 8 5 0 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor ss 4 0 1 0 0 2 .269 Hernandez 2b-lf 4 0 1 0 0 1 .218 Turner 3b 4 1 1 1 0 0 .294 Bellinger rf 4 0 0 0 0 1 .336 Muncy 1b-2b 4 1 1 1 0 0 .266 Garlick lf 2 0 0 0 0 1 .216 Baez p 0 0 0 0 0 0 — Floro p 0 0 0 0 0 0 .000 Chargois p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Rios ph-1b 2 1 1 0 0 0 .267 Verdugo cf 3 0 2 1 0 0 .303 Barnes c 3 0 0 0 0 1 .207 Stripling p 1 0 0 0 0 0 .214 Pederson lf 2 0 0 0 0 1 .239 Urias p 0 0 0 0 0 0 .286 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 3 7 3 0 7

San Diego 110 030 000—5 8 0 Los Angeles 010 001 100—3 7 0

a-doubled for Chargois in the 7th.

LOB_San Diego 2, Los Angeles 3. 2B_Hedges (7), Rios (1). HR_Tatis Jr. (13), off Stripling; Margot (5), off Stripling; Tatis Jr. (14), off Baez; Muncy (22), off Lucchesi; Turner (10), off Lucchesi. RBIs_Tatis Jr. 4 (33), Margot (18), Turner (34), Muncy (60), Verdugo (39). SB_Taylor (7).

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Turner). RISP_San Diego 1 for 3; Los Angeles 1 for 2.

GIDP_G.Garcia, Turner.

DP_San Diego 1 (Tatis Jr., G.Garcia, Hosmer); Los Angeles 2 (Muncy, Taylor), (Muncy, Taylor).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lucchesi, W, 7-4 6 1-3 6 3 3 0 4 91 3.94 Wingenter, H, 11 2-3 0 0 0 0 1 9 3.44 Stammen, H, 19 1 1 0 0 0 1 12 3.83 Yates, S, 30-31 1 0 0 0 0 1 14 1.15 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, L, 3-3 4 1-3 6 4 4 0 3 71 3.79 Baez 2-3 1 1 1 0 0 8 2.70 Floro 1 1 0 0 0 2 13 4.18 Chargois 1 0 0 0 0 2 16 3.12 Urias 1 0 0 0 0 2 17 2.45 Jansen 1 0 0 0 0 2 13 3.19

Inherited runners-scored_Wingenter 1-0, Baez 2-2.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Tom Hallion; Second, Sean Barber; Third, Adam Hamari.

T_2:58. A_44,171 (56,000).

