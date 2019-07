Padres 7, Mets 2

By The Associated Press

San Diego New York ab r h bi ab r h bi Tts Jr. ss 5 0 3 1 McNeil rf 3 1 1 0 Margot cf 3 1 0 0 Cnforto cf 4 1 2 1 Machado 3b 4 2 2 0 P.Alnso 1b 2 0 0 0 Hosmer 1b 3 0 1 1 Cano 2b 4 0 0 1 Renfroe lf-rf 4 2 2 2 T.Frzer 3b 4 0 0 0 F.Reyes rf 3 0 2 1 D.Smith lf 4 0 1 0 Myers pr-lf 1 0 0 0 A.Rsrio ss 4 0 1 0 L.Urias 2b 4 1 0 0 Nido c 2 0 0 0 Hedges c 4 1 2 2 W.Ramos ph-c 1 0 0 0 Lamet p 2 0 0 0 Syndrgr p 2 0 0 0 Strahm p 0 0 0 0 J..Dvis ph 0 0 0 0 Kinsler ph 1 0 1 0 Familia p 0 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 Avilan p 0 0 0 0 F.Mejia ph 1 0 1 0 Bashlor p 0 0 0 0 A.Munoz p 0 0 0 0 Nogosek p 0 0 0 0 Perdomo p 0 0 0 0 Hchvrri ph 1 0 0 0 Totals 35 7 14 7 Totals 31 2 5 2

San Diego 013 000 021—7 New York 101 000 000—2

E_D.Smith 2 (3). DP_San Diego 1, New York 3. LOB_San Diego 9, New York 7. 2B_Tatis Jr. (11), Hosmer (19), F.Reyes (8), Hedges (8), McNeil (27), Conforto (18), A.Rosario (20). SB_Margot 2 (15). CS_Myers (5). SF_Hosmer (3), Renfroe (4).

IP H R ER BB SO San Diego Lamet 4 4 2 2 1 6 Strahm W,4-7 2 0 0 0 0 4 Stammen H,21 1 1 0 0 2 3 A.Munoz 1 0 0 0 1 0 Perdomo 1 0 0 0 1 0 New York Syndergaard L,7-5 7 8 4 3 5 8 Familia 1-3 2 2 2 1 0 Avilan 0 1 0 0 0 0 Bashlor 2-3 1 0 0 0 0 Nogosek 1 2 1 1 0 1

Avilan pitched to 1 batter in the 8th

WP_Lamet.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Brian Gorman; Second, Mark Carlson; Third, Tripp Gibson.

T_3:20. A_32,252 (41,922).

