PGA Champions-Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship Scores

By The Associated Press

Thursday At Firestone CC Akron, Ohio Purse: $2.8 million Yardage: 7,400; Par: 70 (35-35) First Round 63 golfers did not finish round Ken Duke 34-35—69 Tommy Tolles 35-35—70 David McKenzie 35-35—70 Bob Estes 35-36—71 Woody Austin 35-36—71 Doug Garwood 32-40—72 Scott Dunlap 36-37—73 John Huston 34-39—73 Tom Gillis 36-38—74 Tommy Armour III 37-37—74 Jerry Smith 38-37—75 Dan Forsman 38-38—76 Loren Roberts 37-39—76 Rocco Mediate 36-40—76 Stephen Ames 35-41—76

LEADERBOARD Golfer SCORE THRU Steve Stricker -5 17 Paul Goydos -1 5 Ken Duke -1 F Jay Haas -1 15 Duffy Waldorf -1 12 Wes Short, Jr. -1 10 John Daly -1 8 Miguel Angel Jiménez -1 8 Lee Janzen -1 5 Corey Pavin -1 5 Bart Bryant -1 3

