PGA TOUR – 3M Open Scores

By The Associated Press

Sunday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Purse: $6.4 million Yardage: 7,468; Par: 71 Final Round Matthew Wolff, $1,152,000 69-67-62-65—263 Bryson DeChambeau (245), $563,200 66-62-70-66—264 Collin Morikawa, $563,200 68-66-64-66—264 Adam Hadwin (135), $307,200 64-66-69-67—266 Wyndham Clark (105), $243,200 66-69-64-68—267 Carlos Ortiz (105), $243,200 67-67-69-64—267 Sam Burns (78), $179,733 66-66-72-64—268 Lucas Glover (78), $179,733 67-72-67-62—268 Joey Garber (78), $179,733 73-65-65-65—268 Brian Harman (78), $179,733 65-67-71-65—268 Hideki Matsuyama (78), $179,733 64-70-66-68—268 Troy Merritt (78), $179,733 70-64-66-68—268 Fabián Gómez (59), $128,000 68-68-68-65—269 Viktor Hovland, $128,000 69-66-69-65—269 Daniel Berger (48), $92,960 68-66-69-67—270 Scott Brown (48), $92,960 68-65-68-69—270 Charlie Danielson, $92,960 73-66-64-67—270 Sungjae Im (48), $92,960 65-70-68-67—270 Scott Piercy (48), $92,960 62-70-69-69—270 Roger Sloan (48), $92,960 67-67-67-69—270 Shawn Stefani (48), $92,960 69-66-68-67—270 Adam Svensson (48), $92,960 70-64-69-67—270 Brice Garnett (31), $49,105 67-71-67-66—271 Tom Hoge (31), $49,105 68-71-65-67—271 Denny McCarthy (31), $49,105 66-68-70-67—271 Sam Saunders (31), $49,105 65-67-72-67—271 Chase Wright (31), $49,105 69-66-69-67—271 Arjun Atwal (31), $49,105 65-68-68-70—271 Tony Finau (31), $49,105 66-68-69-68—271 Charles Howell III (31), $49,105 68-66-66-71—271 Joaquin Niemann (31), $49,105 73-63-65-70—271 Patrick Reed (31), $49,105 69-67-68-67—271 Johnson Wagner (31), $49,105 69-69-64-69—271 Bronson Burgoon (19), $30,960 73-64-67-68—272 Bud Cauley (19), $30,960 71-67-68-66—272 Beau Hossler (19), $30,960 68-71-65-68—272 Patton Kizzire (19), $30,960 65-74-67-66—272 Hank Lebioda (19), $30,960 69-68-67-68—272 Sam Ryder (19), $30,960 69-66-71-66—272 Robert Streb (19), $30,960 68-70-67-67—272 Kevin Streelman (19), $30,960 68-65-69-70—272 Ryan Armour (13), $23,040 66-71-69-67—273 Kramer Hickok (13), $23,040 68-69-68-68—273 Martin Laird (13), $23,040 70-67-71-65—273 Cameron Tringale (13), $23,040 66-71-67-69—273 Keegan Bradley (9), $17,115 70-68-69-67—274 Roberto Castro (9), $17,115 69-69-67-69—274 Corey Conners (9), $17,115 70-64-70-70—274 Peter Malnati (9), $17,115 67-70-70-67—274 Nick Taylor (9), $17,115 67-69-70-68—274 Richy Werenski (9), $17,115 71-67-70-66—274 Dylan Frittelli (9), $17,115 66-69-66-73—274 Brendan Steele (7), $14,891 66-68-73-68—275 Tyrone Van Aswegen (7), $14,891 69-70-69-67—275 Pat Perez (7), $14,891 67-72-67-69—275 Brian Gay (6), $14,528 67-72-68-69—276 Rod Pampling (6), $14,528 70-69-68-69—276 David Hearn (5), $13,952 70-67-69-71—277 Kyle Jones (5), $13,952 70-69-69-69—277 Satoshi Kodaira (5), $13,952 70-67-70-70—277 Tom Lehman (5), $13,952 67-69-68-73—277 Curtis Luck (5), $13,952 68-65-73-71—277 Zack Sucher (5), $13,952 68-71-68-70—277 Justin Suh, $13,952 67-68-73-69—277 Brooks Koepka (4), $13,440 67-72-67-72—278 Jason Day (3), $12,992 69-70-69-71—279 Jason Dufner (3), $12,992 70-65-70-74—279 Mackenzie Hughes (3), $12,992 67-68-72-72—279 Stephan Jaeger (3), $12,992 69-68-69-73—279 Keith Mitchell (3), $12,992 69-66-69-75—279 J.J. Spaun (3), $12,992 68-70-69-72—279 Sebastián Muñoz (3), $12,544 70-66-67-77—280 Talor Gooch (3), $12,416 69-70-67-75—281

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.