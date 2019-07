PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through June 30 Rank Name Trn Money 1. Scott McCarron 15 $1,902,205 2. Steve Stricker 8 $1,422,327 3. Jerry Kelly 12 $1,363,913 4. Kirk Triplett 15 $1,127,152 5. David Toms 12 $1,107,285 6. Kevin Sutherland 14 $1,000,944 7. Scott Parel 15 $991,911 8. Ken Tanigawa 15 $971,759 9. Bernhard Langer 10 $816,392 10. Billy Andrade 14 $815,471 11. Paul Goydos 15 $696,224 12. Woody Austin 15 $655,052 13. Tom Lehman 11 $654,037 14. Paul Broadhurst 13 $619,594 15. Marco Dawson 12 $564,856 16. Retief Goosen 11 $564,242 17. Miguel Angel JimĂ©nez 12 $540,664 18. Jeff Maggert 13 $518,969 19. Colin Montgomerie 14 $493,909 20. Lee Janzen 15 $490,146 21. Brandt Jobe 14 $453,827 22. Stephen Ames 14 $441,036 23. Duffy Waldorf 14 $431,109 24. Kent Jones 12 $419,209 25. Darren Clarke 13 $396,379 26. Bob Estes 6 $385,407 27. Joe Durant 15 $365,199 28. Mark O’Meara 11 $355,025 29. Corey Pavin 14 $353,094 30. Steve Flesch 15 $327,627 31. Tom Pernice Jr. 14 $318,859 32. Tom Byrum 13 $318,448 33. Vijay Singh 9 $317,968 34. Doug Garwood 11 $309,995 35. Gene Sauers 15 $309,242 36. David Frost 13 $304,100 37. Olin Browne 14 $299,709 38. Rocco Mediate 14 $271,810 39. Willie Wood 10 $258,810 40. Jeff Sluman 13 $246,549 41. Kenny Perry 9 $240,754 42. Billy Mayfair 14 $238,350 43. Wes Short, Jr. 14 $229,577 44. Fran Quinn 12 $228,002 45. John Daly 11 $227,745 46. Fred Couples 5 $220,509 47. Esteban Toledo 11 $203,259 48. Scott Hoch 11 $202,239 49. Ken Duke 10 $201,644 50. Jesper Parnevik 10 $195,884

