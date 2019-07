PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through July 14 Rank Name Trn Money 1. Scott McCarron 16 $1,991,805 2. Steve Stricker 9 $1,534,327 3. Jerry Kelly 13 $1,390,681 4. Scott Parel 16 $1,143,111 5. Kirk Triplett 16 $1,130,652 6. David Toms 13 $1,116,805 7. Kevin Sutherland 15 $1,051,344 8. Retief Goosen 12 $984,242 9. Ken Tanigawa 16 $975,819 10. Billy Andrade 15 $853,761 11. Bernhard Langer 11 $833,248 12. Woody Austin 16 $744,652 13. Tom Lehman 12 $718,437 14. Paul Goydos 16 $716,874 15. Paul Broadhurst 14 $640,244 16. Miguel Angel JimĂ©nez 13 $591,064 17. Marco Dawson 13 $585,506 18. Kent Jones 13 $570,409 19. Colin Montgomerie 15 $544,309 20. Jeff Maggert 14 $532,129 21. Lee Janzen 16 $507,002 22. Brandt Jobe 15 $504,227 23. Duffy Waldorf 15 $457,877 24. Stephen Ames 15 $454,196 25. Bob Estes 7 $412,175 26. Jay Haas 12 $402,584 27. Steve Flesch 16 $400,427 28. Tim Petrovic 13 $399,626 29. Darren Clarke 13 $396,379 30. Joe Durant 16 $382,055 31. Corey Pavin 15 $366,254 32. Vijay Singh 10 $356,258 33. Mark O’Meara 12 $355,025 34. Doug Garwood 12 $341,635 35. Olin Browne 15 $337,999 36. Tom Byrum 14 $335,304 37. Gene Sauers 16 $332,482 38. Kenny Perry 10 $330,354 39. Tom Pernice Jr. 15 $328,379 40. David Frost 14 $310,540 41. Rocco Mediate 15 $275,870 42. John Daly 12 $266,035 43. Willie Wood 11 $261,610 44. Wes Short, Jr. 15 $256,345 45. Jeff Sluman 14 $252,989 46. Fred Couples 6 $252,149 47. Ken Duke 11 $252,044 48. Billy Mayfair 15 $251,510 49. Fran Quinn 12 $228,002 50. Esteban Toledo 12 $208,019

