PGA Tour FedEx Cup Leaders

Through July 21

Points Money 1. Brooks Koepka 2,337 $7,806,384 2. Matt Kuchar 2,300 $6,203,119 3. Rory McIlroy 2,195 $6,989,374 4. Xander Schauffele 1,830 $5,411,096 5. Gary Woodland 1,789 $5,556,461 6. Patrick Cantlay 1,671 $4,803,113 7. Dustin Johnson 1,638 $5,325,566 8. Paul Casey 1,546 $3,982,401 9. Rickie Fowler 1,391 $3,749,710 10. Jon Rahm 1,352 $3,829,110 11. Justin Rose 1,350 $3,913,778 12. Chez Reavie 1,272 $3,498,484 13. Tony Finau 1,251 $3,760,365 14. Charles Howell III 1,245 $2,945,305 15. Marc Leishman 1,215 $3,172,467 16. Bryson DeChambeau 1,193 $3,021,442 17. Justin Thomas 1,188 $3,028,709 18. Shane Lowry 1,137 $3,444,879 19. Adam Scott 1,107 $3,381,541 20. Tommy Fleetwood 1,073 $3,245,653 21. Kevin Kisner 1,070 $2,968,144 22. Francesco Molinari 1,054 $3,430,790 23. Ryan Palmer 1,040 $2,720,426 24. Sungjae Im 1,016 $2,434,131 25. Scott Piercy 1,006 $2,589,954 26. Webb Simpson 1,004 $2,717,616 27. Tiger Woods 1,003 $3,158,915 28. Sung Kang 980 $2,726,948 29. Hideki Matsuyama 956 $2,582,371 30. Lucas Glover 944 $2,276,059 31. Corey Conners 900 $2,378,657 32. Phil Mickelson 896 $2,340,411 33. Brandt Snedeker 893 $2,362,778 34. C.T. Pan 890 $2,167,824 35. Keith Mitchell 864 $2,288,364 36. Kevin Tway 858 $1,977,025 37. Jason Day 848 $2,541,909 38. Jim Furyk 837 $2,541,706 39. Andrew Putnam 833 $2,129,862 40. Adam Hadwin 818 $1,980,922 41. Rory Sabbatini 814 $2,025,604 42. J.B. Holmes 808 $2,045,470 43. Kevin Na 802 $2,170,382 44. Nate Lashley 789 $1,898,102 45. Jason Kokrak 774 $1,861,224 46. Max Homa 737 $1,950,259 47. Dylan Frittelli 735 $1,527,838 48. Graeme McDowell 729 $1,650,896 49. Si Woo Kim 722 $1,862,223 50. Joel Dahmen 710 $1,838,170 51. Louis Oosthuizen 707 $1,930,114 52. Keegan Bradley 695 $1,799,347 53. Ryan Moore 690 $1,668,588 54. Patrick Reed 681 $1,620,065 55. Adam Long 678 $1,525,767 56. Billy Horschel 674 $1,656,821 57. Emiliano Grillo 646 $1,655,864 58. Cameron Champ 639 $1,572,908 59. Rafa Cabrera Bello 637 $1,763,608 60. Vaughn Taylor 628 $1,499,204 61. Danny Lee 625 $1,507,661 62. Abraham Ancer 622 $1,623,950 63. Sergio Garcia 620 $1,719,027 64. Kevin Streelman 609 $1,588,881 65. Ian Poulter 601 $1,626,156 66. Charley Hoffman 567 $1,451,928 67. Kiradech Aphibarnrat 553 $1,598,984 68. Matt Every 550 $1,396,699 69. Jordan Spieth 544 $1,629,114 70. Tyrrell Hatton 542 $1,427,231 71. Jhonattan Vegas 538 $1,527,135 72. Chesson Hadley 526 $1,363,914 73. Michael Thompson 524 $1,296,036 74. Adam Schenk 524 $1,182,233 75. Brian Stuard 523 $1,262,516 76. Byeong Hun An 520 $1,462,983 77. J.T. Poston 515 $1,177,050 78. Joaquin Niemann 512 $1,217,570 79. Luke List 497 $1,374,480 80. Henrik Stenson 495 $1,311,120 81. Sam Burns 493 $1,117,312 82. Bubba Watson 492 $1,353,014 83. Wyndham Clark 489 $1,084,659 84. Cameron Smith 488 $1,341,030 85. Branden Grace 487 $1,303,646 86. Russell Henley 480 $1,017,342 87. J.J. Spaun 469 $1,183,077 88. Talor Gooch 463 $1,049,144 89. Nick Watney 460 $988,799 90. Patrick Rodgers 454 $1,028,191 91. Harold Varner III 454 $984,635 92. Bud Cauley 448 $11,036,974 93. Sam Ryder 447 $1,036,041 94. Russell Knox 444 $1,117,052 95. Chris Stroud 443 $1,016,052 96. Kyoung-Hoon Lee 438 $1,040,238 97. Cameron Tringale 433 $1,006,506 98. Mackenzie Hughes 432 $950,259 99. Scott Stallings 429 $1,049,144 100. Scott Brown 428 $968,923 101. Brian Harman 428 $1,140,295 102. Roger Sloan 428 $867,858 103. Aaron Baddeley 428 $904,982 104. Peter Malnati 423 $864,496 105. Matt Jones 423 $971,086 106. Danny Willett 422 $1,145,812 107. Brian Gay 415 $1,029,440 108. Carlos Ortiz 414 $1,032,244 109. Nick Taylor 408 $892,663 110. Kyle Stanley 406 $990,126 111. Troy Merritt 404 $946,868 112. Ryan Armour 400 $874,858 113. Kelly Kraft 399 $905,681 114. Denny McCarthy 396 $854,086 115. Aaron Wise 391 $1,009,169 116. Jonas Blixt 386 $829,101 117. Brice Garnett 386 $838,465 118. Sepp Straka 383 $831,454 119. Pat Perez 373 $1,095,681 120. Austin Cook 361 $825,760 121. Martin Trainer 354 $692,155 122. Martin Laird 353 $741,521 123. Richy Werenski 352 $815,089 124. Patton Kizzire 351 $885,807 125. Daniel Berger 345 $711,560 126. Andrew Landry 343 $753,039 127. Shawn Stefani 340 $745,787 128. Sebastian Munoz 337 $815,828 129. Wes Roach 333 $835,610 130. Jason Dufner 327 $926,365 131. Peter Uihlein 324 $788,363 132. Ryan Blaum 320 $747,787 133. Jim Herman 316 $669,762 134. Roberto Castro 306 $622,296 135. Alex Noren 304 $756,677 136. Bill Haas 303 $709,092 137. Zack Sucher 302 $745,767 138. Dominic Bozzelli 296 $641,732 139. Beau Hossler 292 $627,770 140. Hank Lebioda 289 $645,518 141. Ted Potter Jr. 287 $744,577 142. Seamus Power 284 $734,115 143. Robert Streb 279 $593,525 144. Stephan Jaeger 278 $623,145 145. Bronson Burgoon 278 $674,673 146. Scott Langley 277 $635,883 147. Harris English 274 $598,807 148. Martin Kaymer 273 $856,542 149. Zach Johnson 270 $589,007 150. Trey Mullinax 260 $536,694

