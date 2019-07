Phillies 2, Braves 0

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Kingery cf-lf 4 0 1 0 0 0 .317 Segura ss 4 1 2 0 0 0 .275 Harper rf 4 0 0 0 0 1 .247 Hoskins 1b 2 0 1 0 2 0 .263 Realmuto c 3 1 1 0 1 0 .266 Bruce lf 4 0 1 2 0 1 .232 Quinn cf 0 0 0 0 0 0 .111 Hernandez 2b 4 0 1 0 0 0 .283 Franco 3b 4 0 0 0 0 0 .224 Nola p 3 0 0 0 0 2 .031 b-Rodriguez ph 1 0 0 0 0 0 .204 Neris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 2 7 2 3 4

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna Jr. cf 3 0 0 0 1 3 .292 Swanson ss 4 0 1 0 0 0 .269 Freeman 1b 4 0 0 0 0 1 .309 Donaldson 3b 2 0 0 0 2 1 .251 Markakis rf 4 0 2 0 0 1 .278 Riley lf 4 0 0 0 0 2 .266 McCann c 3 0 1 0 0 1 .268 Albies 2b 3 0 0 0 0 0 .278 Keuchel p 2 0 0 0 0 2 .200 a-Joyce ph 1 0 0 0 0 0 .289 Sobotka p 0 0 0 0 0 0 .000 Blevins p 0 0 0 0 0 0 — Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 0 4 0 3 11

Philadelphia 000 200 000—2 7 1 Atlanta 000 000 000—0 4 0

a-grounded out for Keuchel in the 7th. b-grounded out for Nola in the 9th.

E_Kingery (6). LOB_Philadelphia 7, Atlanta 6. 2B_Realmuto (16), Bruce (17), Markakis (18). RBIs_Bruce 2 (50).

Runners left in scoring position_Philadelphia 4 (Realmuto, Hernandez 3); Atlanta 3 (Acuna Jr., Riley, McCann). RISP_Philadelphia 1 for 5; Atlanta 0 for 6.

Runners moved up_Hoskins. GIDP_Harper, Freeman.

DP_Philadelphia 1 (Hoskins, Segura); Atlanta 1 (Albies, Swanson, Freeman).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, W, 7-2 8 4 0 0 3 8 117 3.89 Neris, S, 17-19 1 0 0 0 0 3 15 3.09 Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, L, 1-2 7 5 2 2 2 3 97 4.08 Sobotka 1 1 0 0 1 0 12 5.82 Blevins 2-3 1 0 0 0 1 10 4.11 Tomlin 1-3 0 0 0 0 0 5 3.91

Inherited runners-scored_Tomlin 1-0. WP_Sobotka.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Fieldin Culbreth; Second, Paul Nauert; Third, CB Bucknor.

T_2:48. A_40,180 (41,149).

