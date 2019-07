Phillies 7, Mets 2

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Kingery cf-lf 4 1 1 1 1 2 .302 Segura ss 5 1 2 2 0 0 .276 Harper rf 5 0 1 1 0 3 .251 Hoskins 1b 3 1 0 0 2 1 .260 Realmuto c 5 1 2 0 0 2 .271 Bruce lf 4 0 1 1 0 1 .236 1-Quinn pr-cf 0 1 0 0 0 0 .111 Hernandez 2b 3 1 1 1 1 1 .280 Franco 3b 4 0 0 0 0 2 .221 Velasquez p 0 0 0 0 1 0 .250 a-Miller ph 1 0 0 0 0 0 .281 Alvarez p 0 0 0 0 0 0 — b-Knapp ph 1 0 0 0 0 1 .152 Hunter p 0 0 0 0 0 0 — Morgan p 0 0 0 0 0 0 — d-Rodriguez ph 1 1 1 1 0 0 .228 Neris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 7 9 7 5 13

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil rf 4 1 1 0 0 0 .348 Alonso 1b 4 1 2 2 0 0 .281 Cano 2b 4 0 2 0 0 0 .244 Conforto cf 4 0 0 0 0 2 .244 Frazier 3b 3 0 1 0 0 1 .257 Smith lf 4 0 0 0 0 1 .305 Ramos c 3 0 1 0 1 1 .275 Rosario ss 4 0 0 0 0 1 .255 deGrom p 2 0 0 0 0 1 .211 c-Davis ph 1 0 0 0 0 0 .281 Lugo p 0 0 0 0 0 0 — Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Familia p 0 0 0 0 0 0 — Avilan p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 2 7 2 1 7

Philadelphia 100 000 105—7 9 0 New York 000 110 000—2 7 1

a-popped out for Velasquez in the 6th. b-struck out for Alvarez in the 7th. c-flied out for deGrom in the 7th. d-singled for Morgan in the 9th.

1-ran for Bruce in the 9th.

E_Ramos (5). LOB_Philadelphia 7, New York 6. 2B_Segura (20), Harper (24), Realmuto 2 (18), Alonso (21). HR_Kingery (11), off deGrom; Alonso (29), off Velasquez. RBIs_Kingery (27), Segura 2 (40), Harper (62), Bruce (51), Hernandez (40), Rodriguez (8), Alonso 2 (66). SB_Hernandez (6), Quinn (3), Rodriguez (1). CS_Frazier (2).

Advertisement

Runners left in scoring position_Philadelphia 4 (Hoskins, Realmuto, Knapp 2); New York 2 (Cano, Ramos). RISP_Philadelphia 5 for 12; New York 0 for 3.

Runners moved up_Franco, Harper.

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Velasquez 5 6 2 2 0 3 79 4.63 Alvarez 1 0 0 0 0 3 12 3.86 Hunter 1 1-3 1 0 0 0 1 18 0.00 Morgan, W, 3-3 2-3 0 0 0 0 0 2 4.22 Neris 1 0 0 0 1 0 16 3.00 New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom 7 3 2 2 3 10 102 3.27 Lugo 1 1 0 0 0 1 12 3.43 Diaz, L, 1-6 1-3 3 4 4 1 1 16 5.67 Familia 1-3 2 1 1 1 1 22 7.76 Avilan 1-3 0 0 0 0 0 4 9.00

Inherited runners-scored_Familia 2-2, Avilan 2-0. HBP_Velasquez (Frazier).

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Tripp Gibson; Second, Chris Guccione; Third, Mark Carlson.

T_3:15. A_32,546 (41,922).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.