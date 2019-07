Red Sox 10, Blue Jays 8

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Sogard dh 5 1 3 0 0 0 .302 Galvis ss 5 1 2 2 0 0 .269 Gurriel Jr. lf 5 0 0 0 0 0 .288 Biggio 2b 5 1 1 0 0 0 .227 Grichuk cf 4 0 2 1 0 0 .238 Smoak 1b 5 1 1 1 0 1 .211 Jansen c 4 2 1 1 0 1 .219 McKinney rf 4 2 2 2 0 0 .222 Drury 3b 3 0 1 1 0 0 .219 Totals 40 8 13 8 0 2

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 2 2 0 1 1 .277 Devers 3b 5 1 2 2 0 0 .326 Bogaerts ss 4 2 3 1 1 1 .307 Martinez dh 3 1 0 0 2 1 .294 Benintendi lf 5 1 2 3 0 1 .268 Chavis 1b 3 1 1 4 2 1 .259 Bradley Jr. cf 4 0 1 0 1 2 .232 Leon c 4 1 0 0 1 1 .186 Holt 2b 4 1 2 0 0 0 .330 Totals 36 10 13 10 8 8

Toronto 022 000 040— 8 13 0 Boston 505 000 00x—10 13 2

E_Devers 2 (14). LOB_Toronto 7, Boston 10. 2B_Sogard (13), Grichuk (14), Smoak (8), Betts (23), Devers (27), Benintendi (22), Bradley Jr. (19), Holt (6). HR_McKinney (5), off Porcello; Chavis (16), off Thornton. RBIs_Galvis 2 (46), Grichuk (42), Smoak (38), Jansen (28), McKinney 2 (13), Drury (23), Devers 2 (66), Bogaerts (72), Benintendi 3 (42), Chavis 4 (52). SF_Drury.

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Sogard, Biggio, Jansen); Boston 7 (Betts, Benintendi 2, Chavis 2, Holt 2). RISP_Toronto 3 for 9; Boston 5 for 16.

Runners moved up_Smoak, Leon.

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Thornton, L, 3-7 1 1-3 5 5 5 3 0 48 5.25 Gaviglio 1 1-3 3 5 5 3 1 38 4.69 Biagini 1 1-3 2 0 0 0 2 16 3.89 Jackson 3 3 0 0 1 2 41 11.12 Law 1 0 0 0 1 3 18 6.90 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello, W, 7-7 6 8 4 4 0 2 112 5.37 Walden 1 0 0 0 0 0 12 3.80 Brasier 2-3 4 4 3 0 0 15 4.24 Barnes, H, 15 1-3 1 0 0 0 0 7 4.46 Workman, S, 4-8 1 0 0 0 0 0 14 1.70

Inherited runners-scored_Gaviglio 2-0, Biagini 3-2, Barnes 2-2. HBP_Porcello (Grichuk). PB_Leon (3).

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Dan Iassogna; Second, Lance Barrett; Third, Chris Guccione.

T_3:28. A_35,616 (37,731).

