Red Sox 10, Tigers 6

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 2 3 2 1 0 .273 Devers 3b 6 1 1 1 0 0 .328 Vazquez dh 5 1 2 2 0 1 .300 Benintendi lf 6 2 4 1 0 0 .274 Chavis 1b 4 0 1 1 1 2 .267 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 1 1 .233 Holt ss 2 1 2 1 0 0 .317 a-Nunez ph-ss 2 0 1 1 0 0 .233 Hernandez 2b 5 2 3 0 0 1 .348 Leon c 3 1 0 0 1 1 .200 Totals 42 10 17 9 4 6

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Reyes cf 5 0 1 1 0 0 .261 Castellanos rf 5 0 1 0 0 2 .280 Cabrera dh 5 0 2 0 0 2 .305 1-Dixon pr-dh 0 0 0 0 0 0 .240 Stewart lf 5 1 3 0 0 1 .232 Candelario 3b 5 2 2 3 0 2 .218 Castro 1b 4 0 3 0 1 0 .294 Goodrum ss 4 1 0 0 1 0 .239 Beckham 2b 4 1 1 0 0 2 .221 Wilson c 3 1 1 2 0 0 .143 b-Hicks ph-c 1 0 0 0 0 0 .196 Totals 41 6 14 6 2 9

Boston 230 200 111—10 17 1 Detroit 000 204 000— 6 14 2

a-grounded out for Holt in the 7th. b-grounded out for Wilson in the 8th.

1-ran for Cabrera in the 9th.

E_Bradley Jr. (3), Goodrum (10), Farmer (2). LOB_Boston 12, Detroit 10. 2B_Betts (20), Vazquez (12), Benintendi (21). 3B_Betts (4), Benintendi (4), Reyes (1), Castro (2). HR_Candelario (5), off Porcello; Candelario (6), off Porcello. RBIs_Betts 2 (40), Devers (62), Vazquez 2 (39), Benintendi (37), Chavis (48), Holt (17), Nunez (20), Reyes (3), Candelario 3 (16), Wilson 2 (2). SB_Benintendi (9). SF_Vazquez, Holt. S_Leon.

Runners left in scoring position_Boston 3 (Betts, Chavis, Hernandez); Detroit 8 (Castellanos, Cabrera, Goodrum 2, Beckham 3, Wilson). RISP_Boston 5 for 15; Detroit 2 for 12.

Runners moved up_Devers 2. GIDP_Vazquez.

DP_Detroit 1 (Candelario, Beckham, Castro).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello, W, 6-7 5 2-3 9 6 6 1 5 106 5.33 Brewer, H, 5 1-3 1 0 0 0 1 17 4.70 Taylor, H, 1 2-3 3 0 0 0 1 21 4.70 Barnes, H, 14 1-3 0 0 0 0 1 3 4.62 Workman, H, 13 1 0 0 0 0 1 15 1.80 Wright 1 1 0 0 1 0 21 4.50 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann, L, 0-6 3 1-3 13 7 7 0 2 78 6.29 Hardy 1 2-3 0 0 0 1 0 25 4.00 E.Jimenez 1 0 0 0 1 1 15 8.10 Stumpf 1-3 1 1 0 0 0 13 4.76 Farmer 1 2-3 2 1 1 1 3 43 4.33 Adams 1 1 1 1 1 0 15 7.02

Inherited runners-scored_Brewer 1-1, Barnes 3-0, Hardy 2-1, Farmer 2-1. WP_Porcello.

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Will Little; Second, Joe West; Third, Eric Cooper.

T_3:51. A_28,114 (41,297).

