Red Sox 19, Yankees 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 3b 3 0 0 1 1 2 .333 Judge rf 4 0 0 0 0 0 .304 Hicks cf 4 0 0 0 0 1 .246 Urshela lf 0 0 0 0 0 0 .295 Encarnacion dh 4 0 0 0 0 1 .226 Gregorius ss 4 1 1 0 0 0 .292 Voit 1b 4 1 3 0 0 1 .280 Torres 2b 4 0 1 1 0 0 .294 Tauchman lf-cf 4 0 1 0 0 2 .275 Higashioka c 3 1 1 1 0 2 .222 Totals 34 3 7 3 1 9

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 2 2 2 1 1 .283 Leon c 1 1 1 2 0 0 .207 Devers 3b 5 2 2 2 1 0 .323 Bogaerts ss 6 4 4 4 0 1 .315 Martinez dh 6 1 2 0 0 2 .294 Benintendi lf-cf 5 3 3 1 1 0 .270 Holt 2b 2 1 1 0 0 1 .338 Chavis 2b 4 1 2 2 0 1 .257 Moreland 1b 3 2 2 2 1 0 .226 Travis 1b-lf 1 0 0 0 0 0 .196 Vazquez c-1b 5 0 1 2 0 0 .286 Bradley Jr. cf-rf 4 2 3 2 1 0 .231 Totals 46 19 23 19 5 6

New York 020 010 000— 3 7 0 Boston 700 531 03x—19 23 0

LOB_New York 5, Boston 8. 2B_Gregorius (7), Voit (15), Betts (26), Devers (31), Martinez 2 (23), Moreland (10), Vazquez (14), Bradley Jr. 2 (21), Chavis 2 (10). HR_Higashioka (1), off Porcello; Bogaerts (22), off Tanaka; Devers (21), off Tanaka; Leon (4), off Romine; Bogaerts (23), off Romine. RBIs_LeMahieu (71), Torres (55), Higashioka (2), Betts 2 (49), Devers 2 (81), Bogaerts 4 (80), Benintendi (46), Moreland 2 (36), Vazquez 2 (47), Bradley Jr. 2 (40), Chavis 2 (54), Leon 2 (15).

Runners left in scoring position_New York 3 (Judge 2, Torres); Boston 7 (Betts 2, Devers 3, Bradley Jr., Chavis). RISP_New York 3 for 6; Boston 9 for 19.

Runners moved up_Vazquez.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, L, 7-6 3 1-3 12 12 12 3 4 87 4.79 Tarpley 1 2-3 5 4 4 2 1 48 8.22 Cessa 2 2 0 0 0 1 18 3.96 Romine 1 4 3 3 0 0 21 27.00 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello, W, 9-7 6 6 3 3 1 5 112 5.55 Hernandez 1 0 0 0 0 2 11 2.89 Brewer 1 0 0 0 0 1 15 4.50 Eovaldi 1 1 0 0 0 1 18 6.75

Tarpley pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Tarpley 1-1, Cessa 1-1. WP_Tarpley.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Paul Nauert; Second, Nick Mahrley; Third, Fieldin Culbreth.

T_3:28. A_37,591 (37,731).

