Red Sox 9, Tigers 6

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 3 3 1 0 0 .268 Devers 3b 3 2 1 2 2 0 .331 Bogaerts ss 4 1 1 4 1 1 .295 Martinez lf 5 0 1 0 0 2 .300 Vazquez dh 5 1 2 0 0 0 .298 Chavis 1b 5 1 2 0 0 1 .267 Bradley Jr. cf 4 1 2 1 1 2 .236 Nunez 2b 5 0 1 0 0 0 .230 Leon c 5 0 1 0 0 0 .207 Totals 40 9 14 8 4 6

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Reyes cf 5 0 1 0 0 0 .278 Castellanos rf 5 0 0 0 0 1 .281 Cabrera dh 3 1 1 0 1 1 .303 Dixon 1b 4 2 2 0 0 0 .240 Candelario 3b 4 1 2 2 0 1 .213 Castro lf 3 1 0 1 0 1 .276 Goodrum 2b 4 0 1 0 0 1 .242 Hicks c 3 1 2 2 1 1 .198 Mercer ss 4 0 0 0 0 3 .189 Totals 35 6 9 5 2 9

Boston 102 003 030—9 14 2 Detroit 000 104 001—6 9 1

E_Betts (2), Bradley Jr. (2), Candelario (6). LOB_Boston 9, Detroit 5. 2B_Betts (19), Vazquez (11), Bradley Jr. (17), Candelario (9), Goodrum (18). HR_Devers (16), off Carpenter; Bogaerts (17), off Adams; Hicks (4), off Hembree. RBIs_Betts (38), Devers 2 (61), Bogaerts 4 (63), Bradley Jr. (31), Candelario 2 (13), Castro (9), Hicks 2 (14). SF_Betts, Castro.

Runners left in scoring position_Boston 4 (Bogaerts, Nunez, Leon 2); Detroit 4 (Reyes 2, Castro, Mercer). RISP_Boston 3 for 11; Detroit 2 for 9.

Runners moved up_Devers, Bogaerts, Nunez, Mercer. GIDP_Martinez, Castellanos.

DP_Boston 1 (Devers, Nunez, Chavis); Detroit 1 (Mercer, Goodrum, Dixon).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, W, 9-4 5 4 1 1 1 4 76 4.65 Walden 1-3 2 4 2 1 0 23 3.74 Brasier, H, 7 1 2-3 2 0 0 0 1 24 3.16 Barnes 1 0 0 0 0 2 13 4.66 Hembree 1 1 1 1 0 2 17 2.73 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Carpenter, L, 1-5 5 7 3 3 1 4 80 8.36 Cisnero 1 3 3 1 1 1 33 3.86 Soto 1 2 0 0 0 1 24 8.06 Adams 1 2 3 3 1 0 27 6.89 Ramirez 1 0 0 0 1 0 13 4.50

Inherited runners-scored_Brasier 1-1.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Andy Fletcher; Second, Will Little; Third, Joe West.

T_3:22. A_27,181 (41,297).

