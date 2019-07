Reds 11, Pirates 6

By The Associated Press

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi Newman ss 5 1 1 0 Winker cf-rf 4 2 2 0 A.Frzer 2b 3 0 1 0 Votto 1b 4 1 3 2 S.Marte cf 4 2 2 1 E.Sarez 3b 4 1 3 0 Bell 1b 4 0 0 0 Peraza pr-3b 1 0 0 0 Rynolds rf 3 2 1 1 Puig rf 3 1 0 1 Moran 3b 4 1 1 4 W.Prlta p 0 0 0 0 J.Osuna lf 3 0 1 0 Hughes p 0 0 0 0 El.Diaz c 4 0 1 0 Detrich ph-2b 1 0 0 0 McRae p 0 0 0 0 VnMeter lf 5 2 1 0 DuRapau p 2 0 0 0 Gennett 2b 5 1 2 1 Strtton p 0 0 0 0 Stphnsn p 0 0 0 0 Kang ph 1 0 0 0 J.Iglss ss 4 1 1 4 Feliz p 0 0 0 0 Brnhart c 4 1 1 1 Ri.Rdri p 0 0 0 0 S.Gray p 2 1 0 0 Me.Cbrr ph 1 0 1 0 Ervin rf-cf 1 0 0 0 Totals 34 6 9 6 Totals 38 11 13 9

Pittsburgh 100 014 000— 6 Cincinnati 0100 010 00x—11

E_Bell (9). LOB_Pittsburgh 4, Cincinnati 7. 2B_El.Diaz (13), Me.Cabrera (17), VanMeter (5), Gennett (3). HR_S.Marte (18), Reynolds (9), Moran (11), J.Iglesias (6). CS_A.Frazier (3).

IP H R ER BB SO Pittsburgh McRae L,0-3 1 1-3 6 7 5 2 0 DuRapau 3 5 4 1 2 3 Stratton 1 2-3 1 0 0 0 2 Feliz 1 1 0 0 0 1 Ri.Rodriguez 1 0 0 0 0 1 Cincinnati S.Gray W,6-6 5 1-3 6 4 4 1 3 W.Peralta 1 1-3 2 2 2 2 2 Hughes 1 1-3 0 0 0 0 0 Stephenson 1 1 0 0 0 2

WP_Stratton.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Larry Vanover; Second, Ramon De Jesus; Third, Dave Rackley.

Advertisement

T_3:13. A_15,944 (42,319).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.