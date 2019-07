Reds 14, Brewers 6

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Senzel cf 5 2 1 0 1 2 .274 Votto 1b 4 3 2 2 0 0 .263 Peraza lf-3b 2 0 1 2 0 1 .243 Suarez 3b 4 2 3 3 0 1 .258 Romano p 0 0 0 0 0 0 — Puig rf 3 2 1 0 1 1 .262 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 .000 d-VanMeter ph-lf 1 0 0 0 0 0 .232 Winker lf 2 1 2 2 0 0 .261 a-Ervin ph-lf-rf 2 1 1 3 1 0 .351 Gennett 2b 4 1 2 1 0 1 .191 J.Iglesias ss 5 1 2 0 0 2 .283 Lavarnway c 5 1 2 1 0 2 .385 Roark p 2 0 0 0 0 2 .156 c-Dietrich ph-1b 2 0 0 0 1 1 .213 Totals 41 14 17 14 4 13

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 1 2 1 0 0 .251 Yelich rf 5 0 1 1 0 2 .335 Grandal c 3 0 2 0 0 0 .259 Smith p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Arcia ph-ss 2 0 1 0 0 0 .228 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 0 .266 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .229 Braun lf 3 1 0 0 0 1 .274 Thames 1b 2 1 0 0 2 1 .259 Hiura 2b 4 1 1 0 0 3 .329 Saladino ss-3b 3 1 1 0 1 1 .140 Davies p 1 0 0 0 0 0 .128 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — b-Gamel ph 1 0 0 0 0 1 .249 Pina c 2 1 2 4 0 0 .196 Totals 36 6 10 6 3 9

Cincinnati 400 052 300—14 17 2 Milwaukee 000 023 010— 6 10 1

a-tripled for Winker in the 5th. b-struck out for Claudio in the 5th. c-popped out for Roark in the 6th. d-popped out for Stephenson in the 7th. e-grounded out for Smith in the 7th. f-grounded out for Jackson in the 9th.

E_Lavarnway (1), Roark (2), Saladino (1). LOB_Cincinnati 6, Milwaukee 7. 2B_Votto (21), Suarez (17), Lavarnway (2), Cain (24). 3B_Ervin (5). HR_Suarez (27), off Davies; Winker (14), off Davies; Votto (9), off Smith; Pina (6), off Stephenson. RBIs_Votto 2 (28), Suarez 3 (67), Winker 2 (33), Gennett (3), Lavarnway (7), Ervin 3 (13), Peraza 2 (29), Cain (35), Yelich (77), Pina 4 (15). SB_J.Iglesias (4). SF_Gennett.

Runners left in scoring position_Cincinnati 3 (Roark, VanMeter 2); Milwaukee 3 (Cain, Moustakas 2). RISP_Cincinnati 6 for 10; Milwaukee 3 for 7.

GIDP_Aguilar.

DP_Cincinnati 1 (Peraza, Gennett, Dietrich); Milwaukee 1 (Saladino, Hiura, Thames).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Roark, W, 6-6 5 6 2 2 1 5 102 3.95 Stephenson 1 1 3 0 1 2 18 4.89 Romano, S, 1-1 3 3 1 1 1 2 51 3.00 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Davies, L, 8-3 4 9 7 6 1 7 100 3.17 Claudio 1 2 2 2 0 2 19 4.32 Smith 2 6 5 5 2 1 52 7.82 Jackson 2 0 0 0 1 3 36 6.97

Davies pitched to 3 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Claudio 2-2. HBP_Smith (Suarez).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Gerry Davis; Second, Brennan Miller; Third, Pat Hoberg.

T_3:28. A_33,512 (41,900).

