Reds 3, Rockies 1

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 3 0 0 0 1 1 .320 Story ss 4 1 1 0 0 2 .285 Dahl cf 2 0 1 0 2 0 .301 Arenado 3b 3 0 1 1 0 0 .303 Murphy 1b 4 0 1 0 0 0 .289 Desmond lf 4 0 0 0 0 1 .262 McMahon 2b 3 0 0 0 1 2 .262 Wolters c 3 0 0 0 0 2 .277 Gonzalez p 2 0 0 0 0 0 .000 Diaz p 0 0 0 0 0 0 — a-Hampson ph 0 0 0 0 0 0 .208 b-Tapia ph 1 0 1 0 0 0 .276 Estevez p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 1 5 1 4 8

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker lf 2 0 0 0 1 0 .256 c-Ervin ph-lf 1 0 1 0 0 0 .366 Votto 1b 3 1 0 0 1 0 .257 Suarez 3b 4 1 1 2 0 1 .255 Puig rf 4 0 0 0 0 1 .260 VanMeter 2b 3 1 2 1 0 1 .313 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .273 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Senzel cf 3 0 2 0 0 1 .282 Peraza ss-2b 2 0 0 0 0 0 .238 DeSclafani p 2 0 0 0 0 0 .152 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — J.Iglesias ss 0 0 0 0 1 0 .280 Lavarnway c 3 0 0 0 0 0 .278 Totals 27 3 6 3 3 4

Colorado 000 100 000—1 5 0 Cincinnati 012 000 00x—3 6 0

a-pinch hit for Diaz in the 7th. b-doubled for Hampson in the 7th. c-singled for Winker in the 8th.

LOB_Colorado 6, Cincinnati 4. 2B_Tapia (21). HR_VanMeter (4), off Gonzalez; Suarez (28), off Gonzalez. RBIs_Arenado (77), Suarez 2 (69), VanMeter (10). CS_VanMeter (2). SF_Arenado.

Runners left in scoring position_Colorado 2 (Story, McMahon); Cincinnati 1 (Lavarnway). RISP_Colorado 0 for 7; Cincinnati 0 for 2.

Runners moved up_Dahl, Gonzalez, Desmond. LIDP_Blackmon. GIDP_Arenado, Votto, Peraza.

DP_Colorado 2 (Arenado, McMahon, Murphy), (Murphy, Story, Gonzalez); Cincinnati 2 (Winker, J.Iglesias), (J.Iglesias, Peraza, Votto).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez, L, 0-3 5 2-3 5 3 3 2 3 98 5.03 Diaz 1-3 0 0 0 0 0 1 5.76 Estevez 1 0 0 0 1 1 17 3.96 McGee 1 1 0 0 0 0 8 3.12 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, W, 6-5 5 4 1 1 3 5 80 4.01 Peralta, H, 2 1 1-3 0 0 0 0 0 12 4.55 Lorenzen, H, 9 1 2-3 1 0 0 1 1 18 3.33 R.Iglesias, S, 18-21 1 0 0 0 0 2 14 4.50

DeSclafani pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Diaz 1-0, Peralta 2-0. HBP_Gonzalez (Peraza). PB_Lavarnway (1).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Bill Miller; Second, Nic Lentz; Third, Mark Wegner.

T_2:41. A_25,115 (42,319).

