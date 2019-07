Reds 6, Brewers 5

By The Associated Press

Cincinnati Milwaukee ab r h bi ab r h bi Senzel cf 4 1 2 0 Cain cf 4 0 2 0 Votto 1b 5 1 2 1 Yelich lf-rf 3 1 1 0 E.Sarez 3b 5 2 2 4 Grandal c 5 0 1 1 Puig rf 3 1 1 0 Mstakas 3b 4 1 1 0 Garrett p 0 0 0 0 Aguilar 1b 4 1 2 0 VnMeter lf-rf 1 0 0 0 F.Prlta pr 0 0 0 0 Peraza 2b-lf 4 0 1 0 Thames rf 3 0 0 0 Ervin lf-rf 3 0 1 0 Houser p 0 0 0 0 R.Iglss p 0 0 0 0 Hiura ph 0 0 0 0 W.Prlta p 0 0 0 0 Davies pr 0 1 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 J.Iglss ss 4 0 1 1 Pina ph 1 0 0 0 Grterol c 4 1 1 0 Arcia ss 4 0 0 0 S.Gray p 1 0 1 0 Sladino 2b 2 1 1 4 Winker ph 1 0 0 0 C.Andrs p 2 0 0 0 Lrenzen p-lf-rf 0 0 0 0 Albers p 0 0 0 0 Detrich ph-2b 1 0 0 0 Gamel lf 2 0 0 0 Totals 36 6 12 6 Totals 34 5 8 5

Cincinnati 000 011 202—6 Milwaukee 001 000 040—5

DP_Cincinnati 1. LOB_Cincinnati 7, Milwaukee 10. 2B_Puig (14), Grandal (17), Aguilar (9). HR_E.Suarez 2 (26), Saladino (2). SB_Ervin (2), Saladino (2). CS_Puig (5). S_S.Gray (7).

IP H R ER BB SO Cincinnati S.Gray 6 4 1 1 2 7 Garrett H,15 1-3 1 1 1 1 1 R.Iglesias BS,3 2-3 3 3 3 1 2 W.Peralta W,1-1 1 0 0 0 0 0 Hughes S,1-3 1-3 0 0 0 1 1 Milwaukee C.Anderson 5 2-3 7 2 2 2 6 Albers 1-3 1 0 0 0 0 Houser 2 2 2 2 1 0 Jeffress L,3-3 BS,3 1 2 2 2 0 1

Garrett pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by S.Gray (Saladino).

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Greg Gibson; Second, Gerry Davis; Third, Brennan Miller.

T_3:33. A_26,235 (41,900).

