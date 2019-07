Rockies 10, Reds 9

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Senzel cf 3 1 0 0 1 1 .268 Winker rf 4 0 1 2 0 1 .250 b-S.Gray ph 0 0 0 0 0 0 .154 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 .000 Puig rf 1 0 0 0 0 0 .260 Suarez 3b 3 0 0 1 0 2 .246 Dietrich 1b 4 1 1 0 0 1 .218 Ervin lf-rf-lf 3 2 1 0 1 0 .356 Gennett 2b 4 1 2 2 0 1 .167 J.Iglesias ss 4 1 1 0 0 1 .282 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Farmer c 3 2 2 1 0 0 .239 c-Votto ph 1 0 0 0 0 0 .265 Casali c 0 0 0 0 0 0 .252 Mahle p 1 0 0 0 0 0 .038 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — a-Peraza ph-lf-ss 2 1 1 2 0 1 .236 Totals 33 9 9 8 2 8

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Tapia lf 5 1 2 0 0 0 .265 Story ss 5 1 2 0 0 1 .289 Dahl rf 5 1 1 0 0 2 .309 Murphy 1b 4 2 1 2 0 0 .294 Desmond cf 4 1 1 1 0 1 .274 Oberg p 0 0 0 0 0 0 .000 Davis p 0 0 0 0 0 0 — McMahon 3b-2b 4 2 3 3 0 1 .264 Wolters c 4 1 2 2 0 1 .295 Hampson 2b-cf 4 1 2 0 0 1 .209 Senzatela p 3 0 0 1 0 1 .000 Tinoco p 0 0 0 0 0 0 .000 Arenado 3b 1 0 0 0 0 0 .311 Totals 39 10 14 9 0 8

Cincinnati 040 014 000— 9 9 3 Colorado 400 060 00x—10 14 1

a-homered for Bowman in the 6th. b-pinch hit for Winker in the 6th. c-lined out for Farmer in the 8th.

E_Senzel (3), Suarez (11), Dietrich (2), Dahl (2). LOB_Cincinnati 2, Colorado 5. 2B_Dietrich (6), Gennett (1), Tapia (18), Murphy (18), McMahon (14). 3B_Ervin (4), McMahon (1). HR_Peraza (6), off Tinoco. RBIs_Winker 2 (29), Suarez (56), Gennett 2 (2), Farmer (21), Peraza 2 (25), Murphy 2 (49), Desmond (46), McMahon 3 (39), Wolters 2 (25), Senzatela (1). SB_Senzel (9). CS_J.Iglesias (4). SF_Suarez. S_Mahle.

Runners left in scoring position_Cincinnati 1 (Suarez); Colorado 1 (Senzatela). RISP_Cincinnati 4 for 8; Colorado 6 for 12.

Runners moved up_Winker, Desmond, Senzatela.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle, L, 2-10 4 1-3 12 10 6 0 2 89 4.82 Bowman 2-3 1 0 0 0 1 14 3.50 Stephenson 2 0 0 0 0 4 22 3.57 R.Iglesias 1 1 0 0 0 1 16 3.96 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 8-6 5 1-3 7 8 8 2 4 95 5.79 Tinoco, H, 1 2-3 1 1 1 0 1 9 3.48 Oberg, H, 8 2 1 0 0 0 1 26 1.18 Davis, S, 14-16 1 0 0 0 0 2 13 5.14

Inherited runners-scored_Bowman 1-1, Tinoco 1-1. HBP_Senzatela (Senzel).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Mark Ripperger; Second, Eric Cooper; Third, James Hoye.

T_3:05. A_40,624 (50,398).

