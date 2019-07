Rockies 8, Yankees 4

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 5 3 4 1 0 0 .319 Story ss 5 0 2 2 0 2 .291 Arenado 3b 4 0 1 2 1 1 .307 Murphy 1b 5 1 1 0 0 1 .286 Desmond cf 4 0 0 0 1 1 .268 Dahl lf 4 0 2 2 0 2 .303 McMahon 2b 4 0 0 0 1 2 .255 Iannetta dh 2 3 0 0 3 2 .235 Wolters c 3 1 0 0 0 2 .287 Totals 36 8 10 7 6 13

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 3b 4 1 1 1 0 0 .333 Judge rf 3 0 1 0 1 2 .298 Hicks cf 3 1 1 2 1 1 .250 Encarnacion dh 4 0 0 0 0 1 .221 Sanchez c 4 0 0 0 0 0 .237 Gregorius ss 4 0 0 0 0 0 .252 Voit 1b 4 0 0 0 0 2 .272 Torres 2b 3 0 0 0 0 0 .294 Tauchman lf 2 2 1 1 1 0 .248 Totals 31 4 4 4 3 6

Colorado 104 200 010—8 10 0 New York 100 010 020—4 4 1

E_Voit (6). LOB_Colorado 9, New York 3. 2B_Blackmon (23), Story 2 (24), Arenado (22). HR_Blackmon (21), off Paxton; LeMahieu (14), off Marquez; Tauchman (6), off Marquez; Hicks (10), off Oberg. RBIs_Blackmon (60), Story 2 (58), Arenado 2 (76), Dahl 2 (56), LeMahieu (68), Hicks 2 (32), Tauchman (21). SB_Dahl (4), McMahon (3). S_Wolters.

Runners left in scoring position_Colorado 7 (Arenado, Murphy 3, McMahon, Iannetta 2); New York 2 (Sanchez 2). RISP_Colorado 4 for 14; New York 0 for 3.

Runners moved up_Encarnacion 2, Hicks. GIDP_Desmond.

Advertisement

DP_New York 1 (LeMahieu, Torres, Voit).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, W, 9-5 7 3 2 2 2 5 95 4.99 Oberg 1 1 2 2 1 1 21 1.70 Davis 1 0 0 0 0 0 13 5.83 New York IP H R ER BB SO NP ERA Paxton, L, 5-5 3 1-3 5 7 4 3 6 77 4.20 Green 2 1-3 1 0 0 0 3 35 4.62 Ottavino 1 2 0 0 0 1 11 1.62 Tarpley 1 1-3 2 1 0 2 1 30 6.59 Chapman 1 0 0 0 1 2 18 2.39

Inherited runners-scored_Green 2-2. HBP_Green (Dahl). PB_Sanchez (6).

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Bill Miller; Second, Doug Eddings; Third, Chris Conroy.

T_3:13. A_41,841 (47,309).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.