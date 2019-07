Royals 7, Nationals 4

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield cf-rf-1b 5 1 1 0 1 1 .307 Mondesi ss 6 2 3 2 0 0 .269 Gordon lf 5 1 2 1 1 0 .268 H.Dozier 3b 5 0 1 1 1 3 .288 Soler rf 4 0 2 1 0 0 .239 1-Hamilton pr-cf 2 0 1 0 0 0 .218 Cuthbert 1b 5 0 0 0 0 2 .283 Flynn p 0 0 0 0 0 0 — g-Gallagher ph 1 0 0 0 0 0 .195 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Lopez 2b 3 1 1 0 2 0 .236 Maldonado c 5 1 1 0 0 1 .226 Keller p 3 0 0 0 0 2 .000 McCarthy p 0 0 0 0 0 0 — Hill p 0 0 0 0 0 0 — Newberry p 0 0 0 0 0 0 — Diekman p 0 0 0 0 0 0 — e-Duda ph 1 0 0 0 0 0 .165 Kennedy p 0 0 0 0 0 0 — Gore rf 0 1 0 0 0 0 .275 Totals 45 7 12 5 5 9

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 7 1 3 1 0 1 .284 Eaton rf 4 1 2 0 3 0 .278 Rendon 3b 5 0 0 0 0 1 .304 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Rodney p 0 0 0 0 0 0 — f-Strasburg ph 0 0 0 0 0 0 .079 Venters p 0 0 0 0 0 0 — Soto lf 3 1 2 0 3 0 .301 Zimmerman 1b 6 1 3 2 0 0 .240 B.Dozier 2b 4 0 1 1 2 1 .231 Parra cf 3 0 1 0 0 0 .225 b-Robles ph-cf 1 0 0 0 0 0 .242 Gomes c 1 0 0 0 2 0 .209 c-Adams ph 1 0 0 0 0 1 .241 Suzuki c 1 0 0 0 1 0 .270 Voth p 2 0 0 0 0 0 .000 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Kendrick ph 1 0 1 0 0 0 .325 Grace p 0 0 0 0 0 0 — d-Sanchez ph-3b 3 0 0 0 0 2 .200 Totals 42 4 13 4 11 6

Kansas City 002 020 000 03—7 12 0 Washington 100 000 102 00—4 13 1

a-singled for Guerra in the 6th. b-hit by pitch for Parra in the 7th. c-struck out for Gomes in the 7th. d-struck out for Grace in the 8th. e-grounded out for Diekman in the 9th. f-out on sacrifice bunt for Rodney in the 10th. g-out on fielder’s choice for Flynn in the 11th.

1-ran for Soler in the 8th.

E_Zimmerman (2). LOB_Kansas City 11, Washington 19. 2B_Mondesi (17), Hamilton (9), Zimmerman 3 (6). 3B_Mondesi (9). HR_Turner (7), off Keller. RBIs_Mondesi 2 (50), Gordon (54), H.Dozier (45), Soler (59), Turner (21), Zimmerman 2 (13), B.Dozier (32). SB_Mondesi (28), Gordon (5). CS_Hamilton (5). S_Robles, Strasburg.

Runners left in scoring position_Kansas City 5 (Cuthbert, Lopez, Keller, Gallagher 2); Washington 10 (Turner 3, Zimmerman, B.Dozier 2, Robles 2, Adams 2). RISP_Kansas City 4 for 12; Washington 3 for 12.

Runners moved up_Maldonado, Parra. GIDP_Rendon, Gomes.

DP_Kansas City 2 (Mondesi, Lopez, Cuthbert), (Mondesi, Lopez, Cuthbert).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Gallagher 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Keller 5 2-3 6 1 1 5 2 111 4.47 McCarthy, H, 4 1 2 1 1 2 1 29 5.25 Hill 0 0 0 0 0 0 1 4.50 Newberry, H, 2 1-3 0 0 0 0 1 5 3.66 Diekman, H, 13 1 0 0 0 1 1 17 4.75 Kennedy, BS, 3-14 1 3 2 2 1 1 28 3.60 Flynn, W, 2-0 1 1 0 0 2 0 14 2.82 Peralta, S, 2-5 1 1 0 0 0 0 16 4.78 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Voth 4 1-3 5 4 4 3 6 96 5.52 Guerra 1 2-3 2 0 0 0 0 22 3.60 Grace 2 1 0 0 0 0 19 6.12 Suero 1 0 0 0 1 0 17 5.30 Rodney 1 1 0 0 0 2 18 7.11 Venters, L, 0-1 1 3 3 1 1 1 23 11.25

Hill pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_McCarthy 2-0, Hill 2-0, Newberry 3-0, Guerra 2-2. HBP_Hill (Robles), Venters (Gore). WP_Rodney.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, John Tumpane; Second, Lance Barksdale; Third, Ted Barrett.

T_4:40. A_25,213 (41,313).

