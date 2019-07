The Open Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Royal Portrush Golf Club Portrush, Northern Ireland Purse: $10.75 million Yardage: 7,344; Par: 71 Final Shane Lowry (600), $1,935,000 67-67-63-72—269 Tommy Fleetwood (330), $1,120,000 68-67-66-74—275 Tony Finau (210), $718,000 68-70-68-71—277 Brooks Koepka (135), $503,500 68-69-67-74—278 Lee Westwood, $503,500 68-67-70-73—278 Rickie Fowler (98), $313,000 70-69-66-74—279 Tyrrell Hatton (98), $313,000 68-71-71-69—279 Robert MacIntyre, $313,000 68-72-71-68—279 Danny Willett (98), $313,000 74-67-65-73—279 Patrick Reed (82), $223,000 71-67-71-71—280 Tom Lewis, $171,700 75-68-68-70—281 Francesco Molinari (68), $171,700 74-69-72-66—281 Alex Noren (68), $171,700 68-71-68-74—281 Jon Rahm (68), $171,700 68-70-68-75—281 Justin Thomas (68), $171,700 71-70-68-72—281 Lucas Bjerregaard, $126,313 70-68-74-70—282 Ryan Fox, $126,313 68-75-70-69—282 Sanghyun Park, $126,313 69-72-68-73—282 Rory Sabbatini (56), $126,313 70-70-71-71—282 Stewart Cink (42), $91,350 74-68-71-70—283 Matthew Fitzpatrick, $91,350 71-69-70-73—283 Lucas Glover (42), $91,350 72-69-71-71—283 Louis Oosthuizen (42), $91,350 70-72-72-69—283 Doc Redman, $91,350 71-71-71-70—283 Justin Rose (42), $91,350 69-67-68-79—283 Cameron Smith (42), $91,350 70-66-71-76—283 Jordan Spieth (42), $91,350 70-67-69-77—283 Henrik Stenson (42), $91,350 70-69-68-76—283 Erik van Rooyen, $91,350 70-68-72-73—283 Kevin Kisner (31), $69,875 70-71-70-73—284 Webb Simpson (31), $69,875 68-71-71-74—284 Byeong Hun An (23), $56,278 73-67-70-75—285 Kiradech Aphibarnrat (23), $56,278 68-73-77-67—285 Ernie Els (23), $56,278 71-69-72-73—285 Dylan Frittelli (23), $56,278 68-69-70-78—285 Jason Kokrak (23), $56,278 74-69-74-68—285 Joost Luiten, $56,278 73-69-71-72—285 Andrew Putnam (23), $56,278 70-67-70-78—285 Bernd Wiesberger, $56,278 70-71-74-70—285 Andrew Wilson, $56,278 76-67-71-71—285 Patrick Cantlay (13), $36,925 70-71-71-74—286 Justin Harding, $36,925 71-65-74-76—286 Benjamin Hebert, $36,925 73-69-73-71—286 Innchoon Hwang, $36,925 72-71-70-73—286 Russell Knox (13), $36,925 70-71-68-77—286 Matt Kuchar (13), $36,925 70-68-69-79—286 Xander Schauffele (13), $36,925 74-65-69-78—286 Callum Shinkwin, $36,925 70-71-75-70—286 Kyle Stanley (13), $36,925 75-67-73-71—286 Aaron Wise (13), $36,925 72-69-71-74—286 Branden Grace (8), $28,317 70-71-75-71—287 Charley Hoffman (8), $28,317 70-73-70-74—287 Dustin Johnson (8), $28,317 72-67-72-76—287 Shubhankar Sharma, $28,317 70-72-77-68—287 Matt Wallace, $28,317 73-70-72-72—287 Bubba Watson (8), $28,317 72-71-73-71—287 Paul Casey (6), $26,467 72-70-73-73—288 Adam Hadwin (6), $26,467 74-69-72-73—288 Graeme McDowell (6), $26,467 73-70-68-77—288 Thorbjørn Olesen, $26,467 72-68-77-71—288 Kevin Streelman (6), $26,467 77-65-74-72—288 Ashton Turner, $26,467 69-74-77-68—288 Jim Furyk (5), $25,800 73-68-75-73—289 Mikko Korhonen, $25,800 72-69-71-77—289 Romain Langasque, $25,800 69-72-70-78—289 Paul Waring, $25,800 75-68-75-71—289 Yosuke Asaji, $25,088 72-71-71-76—290 Sergio Garcia (4), $25,088 68-73-71-78—290 J.B. Holmes (4), $25,088 66-68-69-87—290 Thomas Pieters, $25,088 72-68-74-76—290 Eddie Pepperell, $24,625 70-72-76-74—292 Nino Bertasio, $24,438 72-71-75-75—293 Yuki Inamori, $24,438 70-73-70-80—293

