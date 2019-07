The Senior Open Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Royal Lytham & St. Annes Lytham St. Annes, England Purse: $2 million Yardage: 6,948; Par: 70 Final a-amateur Bernhard Langer, $314,330 71-67-70-66—274 Paul Broadhurst, $209,590 67-71-67-71—276 Retief Goosen, $106,125 70-67-74-66—277 Tim Petrovic, $106,125 74-68-67-68—277 Doug Barron, $72,960 69-69-73-67—278 David McKenzie, $72,960 70-70-68-70—278 Woody Austin, $48,637 68-70-68-73—279 David Frost, $48,637 72-67-73-67—279 Wes Short, Jr., $48,637 67-67-73-72—279 Roger Chapman, $31,922 70-68-73-69—280 Darren Clarke, $31,922 68-68-73-71—280 Ken Duke, $31,922 68-69-70-73—280 Bob Estes, $31,922 70-71-74-65—280 Miguel Angel Jiménez, $31,922 71-68-74-67—280 Thomas Levet, $31,922 74-68-71-67—280 Paul Lawrie, $25,870 70-69-72-70—281 Miguel Angel Martin, $25,870 70-75-70-66—281 Bart Bryant, $22,577 69-68-73-72—282 Stephen Dodd, $22,577 71-68-69-74—282 Stephen Leaney, $22,577 73-66-73-70—282 Mark McNulty, $22,577 73-67-73-69—282 Mauricio Molina, $22,577 72-69-69-72—282 Colin Montgomerie, $22,577 68-70-73-71—282 Billy Andrade, $19,040 73-71-72-67—283 Magnus P. Atlevi, $19,040 68-73-70-72—283 Paul Eales, $19,040 74-69-66-74—283 Dan Olsen, $19,040 70-72-70-71—283 Scott Parel, $19,040 67-71-76-69—283 Stephen Ames, $15,581 74-69-71-70—284 Scott Dunlap, $15,581 67-68-75-74—284 Tom Gillis, $15,581 68-73-73-70—284 Jerry Kelly, $15,581 73-66-71-74—284 Billy Mayfair, $15,581 73-69-72-70—284 Jarmo Sandelin, $15,581 70-75-69-70—284 Thaworn Wiratchant, $15,581 74-71-69-70—284 Dudley Hart, $12,817 74-69-72-70—285 Tom Lehman, $12,817 70-70-74-71—285 Phillip Price, $12,817 71-67-70-77—285 Jeff Sluman, $12,817 73-70-70-72—285 Esteban Toledo, $12,817 71-70-74-70—285 Ian Woosnam, $12,817 72-72-69-72—285 Chris DiMarco, $11,012 76-66-74-70—286 Seiki Okuda, $11,012 72-72-69-73—286 Jean-Francois Remesy, $11,012 74-68-77-67—286 Peter Scott, $11,012 70-75-72-69—286 Paul Archbold, $7,821 70-70-75-72—287 Peter Baker, $7,821 69-73-71-74—287 Clark Dennis, $7,821 72-69-77-69—287 Joe Durant, $7,821 73-71-71-72—287DennisEdlund,$7,821 73-70-71-73—287 Fred Funk, $7,821 69-72-72-74—287 James Kingston, $7,821 75-70-71-71—287 Barry Lane, $7,821 73-69-74-71—287 Prayad Marksaeng, $7,821 72-73-69-73—287 Paul McGinley, $7,821 73-69-72-73—287 Gary Orr, $7,821 74-70-76-67—287 Dicky Pride, $7,821 71-68-74-74—287 Paul Streeter, $7,821 72-71-72-72—287 Gary Wolstenholme, $7,821 74-69-73-71—287 Simon P. Brown, $5,100 71-70-74-73—288 Fred Couples, $5,100 73-67-75-73—288 Shaun Micheel, $5,100 71-72-67-78—288 Tom Pernice Jr., $5,100 73-71-70-74—288 Glen Day, $4,390 72-69-75-73—289 Gibby Gilbert III, $4,390 72-71-74-72—289 Tom Watson, $4,390 74-70-72-73—289 Michael Clark II, $3,830 74-69-75-72—290 Peter Fowler, $3,830 72-70-77-71—290 Jamie E. Spence, $3,830 71-73-76-70—290 Dennis Hendershott, $3,425 71-74-71-75—291 Peter O’Malley, $3,425 72-70-74-75—291 David Morland IV, $3,200 71-70-77-74—292 David Gilford, $2,975 73-72-73-75—293 Andy Oldcorn, $2,975 74-71-71-77—293 Gene Elliott, $0 75-68-76-74—293 Ken Tanigawa, $2,750 74-71-71-81—297 Steven Kelbrick, $0 76-69-78-74—297 Andre Bossert, $2,600 72-67-78-81—298 Mike Goodes, $2,375 74-71-77-77—299 Bob May, $2,375 72-72-78-77—299

