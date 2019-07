Tigers 11, White Sox 5

By The Associated Press

Detroit Chicago ab r h bi ab r h bi V.Reyes cf 5 2 2 1 L.Grcia ss 5 1 4 0 Cstllns rf 5 0 2 2 Moncada 3b 4 0 1 0 Mi.Cbrr dh 5 2 2 1 J.Abreu dh 5 0 1 0 C.Stwrt lf 4 1 1 1 J.McCnn c 5 2 2 0 Cndlrio 3b 5 1 1 1 El.Jmen lf 4 1 1 3 H.Cstro 2b 5 2 2 1 J.Rndon 1b-2b 4 1 2 2 Goodrum 1b 5 2 3 2 Y.Sanch 2b 1 0 1 0 Joh.Hck c 5 0 1 2 Palka pr-1b 3 0 0 0 Mercer ss 4 1 1 0 Cordell cf 4 0 0 0 Tilson rf 4 0 1 0 Totals 43 11 15 11 Totals 39 5 13 5

Detroit 000 125 111—11 Chicago 000 202 100— 5

E_R.Lopez (1), Moncada (8). LOB_Detroit 6, Chicago 9. 2B_Castellanos (28), Mi.Cabrera (12), C.Stewart (16), H.Castro (3), Mercer (5), J.McCann (16). HR_Mi.Cabrera (5), Candelario (4), Goodrum (7), El.Jimenez (15), J.Rondon (3). SB_V.Reyes (1). SF_El.Jimenez (2).

IP H R ER BB SO Detroit Boyd W,6-6 5 1-3 9 4 4 0 13 Hardy 2-3 2 1 1 0 0 B.Farmer 1 1 0 0 0 1 Stumpf 1 0 0 0 0 0 S.Greene 1 1 0 0 1 2 Chicago R.Lopez L,4-8 5 1-3 9 7 6 0 3 Minaya 2-3 3 2 2 0 0 J.Fry 1 1 0 0 0 3 Herrera 1 1 1 0 0 1 Osich 1 1 1 1 0 0

Minaya pitched to 1 batter in the 7th

Hardy pitched to 2 batters in the 7th

HBP_by J.Fry (C.Stewart).

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Chris Conroy; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_3:27. A_25,617 (40,615).

