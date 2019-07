Tigers 11, White Sox 5

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Reyes cf 5 2 2 1 0 1 .308 Castellanos rf 5 0 2 2 0 0 .285 Cabrera dh 5 2 2 1 0 0 .303 Stewart lf 4 1 1 1 0 1 .224 Candelario 3b 5 1 1 1 0 2 .207 Castro 2b 5 2 2 1 0 1 .284 Goodrum 1b 5 2 3 2 0 0 .242 Hicks c 5 0 1 2 0 1 .189 Mercer ss 4 1 1 0 0 1 .200 Totals 43 11 15 11 0 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia ss 5 1 4 0 0 1 .301 Moncada 3b 4 0 1 0 1 3 .304 Abreu dh 5 0 1 0 0 3 .271 McCann c 5 2 2 0 0 2 .318 E.Jimenez lf 4 1 1 3 0 2 .243 Rondon 1b-2b 4 1 2 2 0 1 .195 Sanchez 2b 1 0 1 0 0 0 .256 1-Palka pr-1b 3 0 0 0 0 2 .022 Cordell cf 4 0 0 0 0 1 .234 Tilson rf 4 0 1 0 0 1 .252 Totals 39 5 13 5 1 16

Detroit 000 125 111—11 15 0 Chicago 000 202 100— 5 13 2

1-ran for Sanchez in the 3rd.

E_Lopez (1), Moncada (8). LOB_Detroit 6, Chicago 9. 2B_Castellanos (28), Cabrera (12), Stewart (16), Castro (3), Mercer (5), McCann (16). HR_Goodrum (7), off Lopez; Cabrera (5), off Minaya; Candelario (4), off Osich; Rondon (3), off Boyd; E.Jimenez (15), off Boyd. RBIs_Reyes (2), Castellanos 2 (32), Cabrera (36), Stewart (29), Candelario (11), Castro (8), Goodrum 2 (28), Hicks 2 (12), E.Jimenez 3 (36), Rondon 2 (7). SB_Reyes (1). SF_E.Jimenez.

Runners left in scoring position_Detroit 2 (Stewart, Hicks); Chicago 4 (Moncada, Abreu, E.Jimenez, Rondon). RISP_Detroit 7 for 11; Chicago 2 for 11.

Advertisement

Runners moved up_Candelario.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd, W, 6-6 5 1-3 9 4 4 0 13 106 3.87 Hardy 2-3 2 1 1 0 0 12 4.19 Farmer 1 1 0 0 0 1 15 4.28 Stumpf 1 0 0 0 0 0 11 4.84 Greene 1 1 0 0 1 2 19 1.09 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lopez, L, 4-8 5 1-3 9 7 6 0 3 104 6.34 Minaya 2-3 3 2 2 0 0 9 3.81 Fry 1 1 0 0 0 3 14 5.20 Herrera 1 1 1 0 0 1 22 7.63 Osich 1 1 1 1 0 0 17 5.28

Minaya pitched to 1 batter in the 7th.

Hardy pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Hardy 1-0, Farmer 2-1. HBP_Fry (Stewart).

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Chris Conroy; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_3:27. A_25,617 (40,615).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.