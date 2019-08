Tigers 9, Angels 1

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Jones cf 4 1 0 0 1 1 .229 Mercer dh 5 0 1 0 0 0 .217 Goodrum ss 3 1 1 1 2 1 .246 Dixon rf 4 1 2 4 0 0 .256 Candelario 3b 5 1 1 0 0 0 .208 Hicks 1b 4 0 1 0 0 0 .188 Reyes lf 4 0 0 0 0 0 .238 Rogers c 2 3 1 1 2 1 .500 Beckham 2b 4 2 2 3 0 0 .203 Totals 35 9 9 9 5 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Fletcher 3b 3 0 0 0 1 1 .292 Trout dh 3 1 1 1 1 1 .295 Upton lf 3 0 0 0 1 1 .218 Calhoun rf 3 0 1 0 1 1 .236 Pujols 1b 3 0 0 0 0 2 .239 Thaiss 1b 1 0 0 0 0 1 .244 Simmons ss 2 0 1 0 2 0 .277 Goodwin cf 4 0 0 0 0 1 .285 Lucroy c 4 0 2 0 0 1 .242 Rengifo 2b 4 0 0 0 0 1 .248 Totals 30 1 5 1 6 10

Detroit 002 020 050—9 9 0 Los Angeles 000 001 000—1 5 0

LOB_Detroit 5, Los Angeles 8. 2B_Lucroy (8). HR_Rogers (1), off Suarez; Dixon (14), off Garcia; Beckham (5), off Garcia; Trout (35), off Ramirez. RBIs_Goodrum (36), Dixon 4 (43), Rogers (2), Beckham 3 (13), Trout (86). SB_Goodrum (12).

Runners left in scoring position_Detroit 2 (Dixon, Candelario); Los Angeles 2 (Rengifo 2). RISP_Detroit 5 for 11; Los Angeles 0 for 1.

Runners moved up_Reyes. GIDP_Reyes, Pujols, Rengifo.

DP_Detroit 2 (Goodrum, Beckham, Hicks), (Beckham, Hicks); Los Angeles 1 (Rengifo, Simmons, Pujols).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Norris, W, 3-8 5 3 0 0 2 5 74 4.67 Ramirez 1 1 1 1 1 1 21 4.64 Rosenthal, H, 2 1 0 0 0 1 2 17 12.15 Farmer 1 0 0 0 1 1 15 3.48 Jimenez 1 1 0 0 1 1 21 4.93 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Suarez, L, 2-2 4 1-3 4 4 4 3 0 84 5.66 Cahill 2 2-3 1 0 0 0 1 35 6.15 Garcia 1 4 5 5 2 1 22 5.31 Ramirez 1 0 0 0 0 1 16 0.00

Inherited runners-scored_Cahill 3-2. HBP_Ramirez (Dixon).

Umpires_Home, Jerry Meals; First, John Libka; Second, Ron Kulpa; Third, Gabe Morales.

T_2:56. A_37,511 (45,050).

