Tour de France Chart

By The Associated Press

Stage-Terrain Miles Stage Winner Margin Yellow Jersey Margin 1. Flat 120.9 Mike Teunissen – Teunissen – 2. TTT 17.1 Jumbo-Visma :20 Teunissen :10 3. Hilly 133.6 Julian Alaphilippe :26 Alaphilippe :20 4. Flat 132.7 Elia Viviani – Alaphilippe :20 5. Hilly 109.1 Peter Sagan – Alaphilippe :14 6. Mountain 99.7 Dylan Teuns :11 Giulio Ciccone :06 7. Flat 142.9 Dylan Groenewegen – Ciccone :06 8. Hilly 124.3 Thomas De Gendt :06 Alaphilippe :23 9. Hilly 105.9 Daryl Impey – Alaphilippe :23 10. Flat 135.1 Wout Van Aert – Alaphilippe 1:12 11. Flat 103.8 Caleb Ewan – Alaphilippe 1:12 12. Mountain 130.2 Simon Yates – Alaphilippe 1:12 13. ITT 16.9 Alaphilippe :14 Alaphilippe 1:26 14. Mountain 73.0 Thibaut Pinot :06 Alaphilippe 2:02 15. Mountain 115.0 Simon Yates :33 Alaphilippe 1:35 16. Flat 110.0 Ewan – Alaphilippe 1:35 17. Hilly 124.3 Matteo Trentin :37 Alaphilippe 1:35 18. Mountain 129.2 Nairo Quintana 1:35 Alaphilippe 1:30 19. Mountain 78.6 No Winner – Egan Bernal :48 20. Mountain 80.8 21. Flat 79.5

Total Mileage: 2,162.6

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.