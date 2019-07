Twins 11, White Sox 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Kepler rf 5 3 2 2 0 1 .262 Polanco ss 5 2 2 2 0 1 .305 Garver 1b 0 0 0 0 0 0 .285 Cruz dh 5 1 2 2 0 2 .284 Arraez 3b 5 1 1 0 0 0 .368 Sano 1b 4 2 3 3 0 0 .248 1-Adrianza pr-1b-ss 1 0 0 0 0 0 .285 Gonzalez lf 4 0 0 0 1 2 .254 Schoop 2b 5 1 1 2 0 1 .255 Castro c 3 0 0 0 1 2 .252 Buxton cf 4 1 2 0 0 0 .259 Totals 41 11 13 11 2 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia rf-ss 4 1 2 0 0 1 .292 Goins ss-1b 3 0 1 0 1 1 .310 Moncada 3b 4 0 1 0 0 2 .301 Jay lf 4 0 2 1 0 1 .323 Jimenez dh 3 0 0 0 0 1 .241 Cordell rf 1 0 0 0 0 0 .234 Castillo c 4 0 1 0 0 3 .180 Reed 1b-p 4 0 0 0 0 2 .158 Sanchez 2b 3 0 0 0 0 0 .246 Engel cf 3 0 0 0 0 1 .250 Totals 33 1 7 1 1 12

Minnesota 500 220 020—11 13 0 Chicago 000 001 000— 1 7 1

1-ran for Sano in the 7th.

E_Reed (1). LOB_Minnesota 5, Chicago 6. 2B_Kepler (24), Cruz (17), Buxton (28). HR_Polanco (16), off Covey; Sano (18), off Covey; Schoop (16), off Osich; Kepler (28), off Detwiler. RBIs_Kepler 2 (72), Polanco 2 (52), Cruz 2 (62), Sano 3 (37), Schoop 2 (43), Jay (7).

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Kepler, Arraez); Chicago 4 (Jimenez, Reed 2, Engel). RISP_Minnesota 3 for 5; Chicago 2 for 8.

Runners moved up_Reed. GIDP_Goins.

DP_Minnesota 1 (Sano, Polanco).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, W, 10-4 6 7 1 1 1 9 96 4.10 Harper 1 0 0 0 0 1 11 3.00 Duffey 1 0 0 0 0 1 10 3.71 Poppen 1 0 0 0 0 1 7 3.86 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Covey, L, 1-7 0 5 5 5 0 0 14 6.99 Cordero 2 2-3 0 0 0 2 2 46 4.91 Ruiz 1 2 2 0 0 1 22 5.40 Osich 1 1-3 3 2 2 0 2 23 5.45 Detwiler 2 3 2 2 0 2 28 6.35 Fry 1 0 0 0 0 2 17 4.04 Reed 1 0 0 0 0 0 12 0.00

Covey pitched to 5 batters in the 1st.

Detwiler pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Ruiz 1-0, Osich 1-0.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Ed Hickox; Second, Chris Segal; Third, Carlos Torres.

T_3:14. A_27,595 (40,615).

