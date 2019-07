Union-Real Salt Lake, Sums

By The Associated Press

Philadelphia 0 0—0 Real Salt Lake 1 3—4

First half_1, Real Salt Lake, Savarino, 4 (Herrera), 23rd minute.

Second half_2, Real Salt Lake, Savarino, 5 (Beckerman), 71st; 3, Real Salt Lake, Rusnak, 7 (Savarino), 81st; 4, Real Salt Lake, Kreilach, 4 (Luiz), 90th.

Goalies_Philadelphia, Andre Blake, Matt Freese; Real Salt Lake, Nick Rimando, David Ochoa.

Yellow Cards_Real Salt Lake, Saucedo, 17th; Kreilach, 24th; Beckerman, 28th; Herrera, 61st. Philadelphia, Aaronson, 35th.

Referee_Silviu Petrescu. Assistant Referees_Oscar Mitchell-Carvalho; Claudio Badea; Allen Chapman. 4th Official_Michael Radchuk.

A_0.

Lineups

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Aaron Herrera, Marcelo Silva; Kyle Beckerman (Nick Besler, 83rd), Damir Kreilach, Everton Luiz, Albert Rusnak, Sebastian Saucedo (Corey Baird, 72nd), Jefferson Savarino (Joao Plata, 85th); Brooks Lennon.

Philadelphia_Andre Blake; Jack Elliott, Fabinho, Raymon Gaddis, Auston Trusty; Brendan Aaronson (Sergio Santos, 46th), Alejandro Bedoya, Haris Medunjanin, Fafa Picault (Andrew Wooten, 76th); Marco Fabian (Anthony Fontana, 65th), Kacper Przybylko.

