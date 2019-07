Web.com Money Leaders

By The Associated Press

Through July 14

Trn Money 1. Xinjun Zhang 16 $395,226 2. Robby Shelton 18 $335,160 3. Scottie Scheffler 15 $334,068 4. Nelson Ledesma 18 $253,983 5. Rhein Gibson 18 $234,941 6. Ryan Brehm 17 $232,276 7. Lanto Griffin 17 $221,035 8. Henrik Norlander 18 $220,708 9. Mark Anderson 11 $216,776 10. Sebastian Cappelen 17 $195,968 11. Mark Hubbard 18 $189,394 12. Chase Seiffert 17 $186,292 13. Michael Gligic 17 $181,393 14. Michael Gellerman 18 $178,394 15. Kristoffer Ventura 6 $168,444 16. Harry Higgs 17 $168,048 17. Tim Wilkinson 17 $162,846 18. Vince Covello 15 $162,434 19. Tyler McCumber 15 $151,154 20. Vincent Whaley 18 $145,669 21. Chris Baker 18 $145,508 22. Rafael Campos 17 $141,669 23. Zecheng Dou 17 $134,246 24. Brett Coletta 16 $126,309 25. Dan McCarthy 17 $125,492 26. Kevin Dougherty 17 $123,196 27. Drew Weaver 18 $119,758 28. Brian Campbell 18 $118,749 29. Joshua Creel 18 $117,954 30. Maverick McNealy 17 $117,803 31. Doug Ghim 15 $100,370 32. Steve LeBrun 17 $99,143 33. Jimmy Stanger 16 $91,961 34. Justin Lower 18 $91,751 35. Erik Compton 15 $91,476 36. Bo Hoag 18 $91,409 37. Marcelo Rozo 16 $91,238 38. Joseph Bramlett 17 $90,615 39. Charlie Saxon 19 $90,370 40. Ben Taylor 16 $89,515 41. Zac Blair 18 $87,967 42. Ben Kohles 17 $87,830 43. Scott Harrington 17 $87,377 44. Zack Sucher 10 $87,329 45. Jamie Arnold 17 $87,072 46. John Oda 16 $85,130 47. Cameron Percy 10 $84,732 48. Luke Guthrie 11 $83,874 49. Rob Oppenheim 18 $83,458 50. Michael Miller 17 $81,105

