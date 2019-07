White Sox 9, Tigers 6

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Goodrum ss 5 3 2 1 1 1 .236 Castellanos rf 6 1 4 3 0 1 .283 Cabrera dh 5 0 2 1 0 0 .301 1-Stewart pr-dh 1 0 0 0 0 1 .224 Dixon lf 6 1 0 0 0 2 .235 Candelario 3b 2 0 0 0 3 0 .207 Beckham 2b 5 0 1 0 0 1 .220 Hicks 1b 5 1 2 1 0 1 .189 Castro cf 5 0 1 0 0 0 .278 Wilson c 3 0 0 0 1 1 .120 Totals 43 6 12 6 5 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia ss 6 1 3 0 0 1 .292 Moncada 3b 5 2 2 3 0 1 .305 Abreu 1b 6 1 2 3 0 0 .272 McCann dh 5 0 0 0 0 1 .317 E.Jimenez lf 5 0 0 0 0 2 .243 Jay rf 4 1 0 0 1 1 .296 Sanchez 2b 5 0 1 0 0 2 .253 Cordell cf 5 2 2 3 0 0 .241 Collins c 3 2 0 0 2 2 .053 Totals 44 9 10 9 3 10

Detroit 002 020 100 100—6 12 0 Chicago 100 010 300 103—9 10 1

Two outs when winning run scored.

1-ran for Cabrera in the 10th.

E_Moncada (7). LOB_Detroit 7, Chicago 4. 2B_Castellanos (27), Garcia (17). HR_Castellanos (9), off Detwiler; Moncada (15), off Alexander; Cordell (4), off Alexander; Cordell (5), off Alcantara; Moncada (16), off Greene; Abreu (20), off Ramirez. RBIs_Goodrum (26), Castellanos 3 (30), Cabrera (35), Hicks (10), Moncada 3 (47), Abreu 3 (63), Cordell 3 (17). SB_Goodrum (8). SF_Moncada. S_Wilson.

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Castellanos, Dixon 2, Castro); Chicago 2 (Abreu, McCann). RISP_Detroit 4 for 13; Chicago 1 for 4.

Runners moved up_Wilson, Abreu. GIDP_Goodrum, Cabrera, Beckham, Hicks.

DP_Chicago 4 (Sanchez, Garcia, Abreu), (Moncada, Sanchez, Abreu), (Garcia, Sanchez, Abreu), (Garcia, Sanchez, Abreu).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Alexander 5 5 2 2 0 4 84 3.60 Alcantara, H, 10 1 1-3 1 2 2 1 2 18 4.62 Stumpf 0 0 1 1 1 0 6 5.06 Cisnero 1 2-3 1 0 0 0 0 23 3.00 J.Jimenez 1 0 0 0 0 2 18 4.96 Greene 1 1 1 1 0 0 9 1.12 Ramirez, L, 3-3 1 2-3 2 3 3 1 2 34 4.63 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Detwiler 6 8 4 2 1 2 91 3.27 Minaya 1 1 1 1 1 1 18 3.20 Bummer 1 0 0 0 1 0 9 1.72 Colome 1 1 0 0 0 1 7 2.08 Fulmer 1 2 1 1 1 1 21 6.32 Osich 1 0 0 0 1 0 9 5.14 Ruiz, W, 1-1 1 0 0 0 0 3 15 6.55

Stumpf pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Cisnero 1-1. WP_Detwiler.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Jansen Visconti; Second, Chris Conroy; Third, Mark Wegner.

T_3:48. A_23,161 (40,615).

