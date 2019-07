Whitecaps-Minnesota United, Sums

By The Associated Press

Vancouver 0 0—0 Minnesota 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Goalies_Vancouver, Maxime Crepeau, Zac MacMath; Minnesota, Vito Mannone, Bobby Shuttleworth.

Yellow Cards_Vancouver, Martins, 37th; In-beom, 57th. Minnesota, Finlay, 35th; Quintero, 67th.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Mike Rottersman; Jose Da Silva; Malik Badawi. 4th Official_Lukasz Szpala.

A_0.

___

Lineups

Vancouver_Maxime Crepeau; Ali Adnan, Derek Cornelius, Doneil Henry (Erik Godoy, 14th), Jake Nerwinski; Hwang In-beom, Felipe Martins, Russell Teibert; Thelonius Bair (Lucas Venuto, 73rd), Fredy Montero (Brett Levis, 81st), Yordy Reyna.

Minnesota_Vito Mannone; Michael Boxall, Chase Gasper, Romain Metanire, Ike Opara; Osvaldo Alonso, Ethan Finlay (Abu Danladi, 66th), Jan Gregus, Miguel Ibarra; Darwin Quintero, Angelo Rodriguez (Mason Toye, 66th).

