WNBA All-Star Roster

By The Associated Press

At Mandalay Bay Events Center Las Vegas Saturday, July 27 Team Delle Donne PLAYER, TEAM POS HT. BIRTHDATE COLLEGE YR ASG s-Elena Delle Donne, Washington Mystics F 6-5 9/5/89 Delaware 6 6 s-Brittney Griner, Phoenix Mercury F 6-9 10/18/90 Baylor 6 6 s-Jewell Loyd, Seattle Storm G 5-10 10/5/93 Notre Dame 4 2 s-Jonquel Jones, Connecticut Sun F 6-6 1/5/94 George Washington 3 2 sx-Kia Nurse, New York Liberty G 6-0 2/22/96 Connecticut 1 1 Reserves Kristi Toliver, Washington Mystics G 5-7 1/27/87 Maryland 10 3 DeWanna Bonner, Phoenix Mercury F 6-4 8/21/87 Auburn 9 3 Nneka Ogwumike, Los Angeles Sparks F 6-2 7/2/90 Stanford 7 6 Courtney Vandersloot, Chicago Sky G 5-8 2/8/89 Gonzaga 9 2 Tina Charles, New York Liberty F 6-4 12/5/88 Connecticut 9 7 Alyssa Thomas, Connecticut Sun F 6-2 4/12/92 Maryland 5 2 Team Wilson PLAYER, TEAM POS HT. BIRTHDATE COLLEGE YR ASG si-A’ja Wilson, Las Vegas Aces F 6-4 8/8/96 South Carolina 1 2 s-Chelsea Gray, Los Angeles Sparks G 5-11 10/8/92 Duke 4 3 s-Kayla McBride, Las Vegas Aces G 5-10 6/25/92 Notre Dame 5 3 s-Liz Cambage, Las Vegas Aces F 6-8 8/18/91 Australia 3 3 sx-Natasha Howard, Seattle Storm F 6-2 9/2/91 Florida State 5 1 Reserves Sylvia Fowles, Minnesota Lynx F 6-6 10/6/85 LSU 11 6 x-Diamond DeShields, Chicago Sky G 6-1 3/5/95 Tennessee 1 1 Allie Quigley, Chicago Sky G 5-10 6/20/86 DePaul 10 3 x-Napheesa Collier, Minnesota Lynx F 6-1 9/23/96 Connecticut 1 1 x-Erica Wheeler, Indiana Fever G 5-7 5/2/91 Rutgers 4 1 Candice Dupree, Indiana Fever F 6-2 8/16/84 Temple 13 7 x-Odyssey Sims, Minnesota Lynx G 5-8 7/13/92 Baylor 5 1

i-injured will not play

s-starters

x-first-time All-Star selection

