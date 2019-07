WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through June 29 1. Ash Barty $5,122,783 2. Naomi Osaka $3,737,161 3. Karolina Pliskova $2,882,998 4. Petra Kvitova $2,567,349 5. Kiki Bertens $2,257,793 6. Simona Halep $2,041,764 7. Marketa Vondrousova $2,003,984 8. Belinda Bencic $1,685,389 9. Bianca Andreescu $1,680,455 10. Johanna Konta $1,277,094 11. Angelique Kerber $1,264,026 12. Aryna Sabalenka $1,243,604 13. Elise Mertens $1,228,097 14. Sloane Stephens $1,172,728 15. Elina Svitolina $1,139,948 16. Hsieh Su-wei $1,055,321 17. Amanda Anisimova $1,033,619 18. Danielle Collins $1,020,437 19. Petra Martic $1,000,175 20. Madison Keys $906,978 21. Kristina Mladenovic $903,679 22. Garbiñe Muguruza $854,537 23. Zhang Shuai $842,746 24. Anett Kontaveit $817,231 25. Anastasija Sevastova $809,862 26. Donna Vekic $774,234 27. Sam Stosur $756,325 28. Barbora Strycova $750,600 29. Katerina Siniakova $739,982 30. Timea Babos $706,324 31. Sofia Kenin $656,116 32. Serena Williams $623,533 33. Victoria Azarenka $607,972 34. Anastasia Pavlyuchenkova $594,320 35. Wang Qiang $591,621 36. Viktoria Kuzmova $553,609 37. Caroline Garcia $552,801 38. Maria Sakkari $546,654 39. Lesia Tsurenko $534,632 40. Venus Williams $513,548 41. Yulia Putintseva $500,907 42. Jelena Ostapenko $499,572 43. Zheng Saisai $490,788 44. Alison Riske $487,430 45. Carla Suárez Navarro $482,807 46. Julia Goerges $480,391 47. Aliaksandra Sasnovich $473,889 48. Veronika Kudermetova $446,296 49. Daria Kasatkina $424,605 50. Caroline Wozniacki $416,371

