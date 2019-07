WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through July 28 1. Ash Barty $5,362,865 2. Simona Halep $5,083,227 3. Naomi Osaka $3,795,402 4. Karolina Pliskova $3,110,784 5. Petra Kvitova $2,795,135 6. Kiki Bertens $2,422,854 7. Serena Williams $2,148,795 8. Marketa Vondrousova $2,062,225 9. Elina Svitolina $1,900,961 10. Barbora Strycova $1,861,057 11. Belinda Bencic $1,836,815 12. Bianca Andreescu $1,680,455 13. Johanna Konta $1,657,600 14. Hsieh Su-wei $1,550,692 15. Elise Mertens $1,499,240 16. Angelique Kerber $1,357,211 17. Aryna Sabalenka $1,347,467 18. Sloane Stephens $1,316,389 19. Petra Martic $1,240,256 20. Zhang Shuai $1,240,078 21. Danielle Collins $1,207,455 22. Amanda Anisimova $1,126,804 23. Kristina Mladenovic $1,084,225 24. Madison Keys $1,000,163 25. Anett Kontaveit $968,658 26. Anastasija Sevastova $949,357 27. Katerina Siniakova $922,628 28. Garbiñe Muguruza $912,778 29. Alison Riske $881,365 30. Sam Stosur $834,169 31. Donna Vekic $832,475 32. Timea Babos $802,745 33. Victoria Azarenka $763,929 34. Sofia Kenin $757,067 35. Wang Qiang $735,282 36. Carla Suárez Navarro $710,593 37. Maria Sakkari $702,611 38. Anastasia Pavlyuchenkova $653,694 39. Viktoria Kuzmova $635,065 40. Julia Goerges $626,152 41. Karolina Muchova $624,375 42. Caroline Garcia $617,842 43. Dayana Yastremska $613,219 44. Jelena Ostapenko $608,412 45. Lesia Tsurenko $605,168 46. Yulia Putintseva $601,858 47. Zheng Saisai $574,267 48. Venus Williams $574,054 49. Caroline Wozniacki $560,032 50. Veronika Kudermetova $550,557

