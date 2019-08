Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open Scores

By The Associated Press

Saturday At The Renaissance Club North Berwick, Scotland Purse: $1.5 million Yardage: 6,427; Par: 71 Third Round Moriya Jutanugarn 64-66-67—197 Jeongeun Lee6 67-65-66—198 Mi Jung Hur 66-62-70—198 Mi Hyang Lee 63-70-68—201 Carly Booth 70-67-66—203 Ariya Jutanugarn 68-67-68—203 Chella Choi 65-70-68—203 Jane Park 63-71-69—203 Anne van Dam 63-69-71—203 Su Oh 65-73-66—204 Yu Liu 70-67-67—204 Xiyu Lin 68-68-68—204 Elizabeth Szokol 67-69-68—204 Gaby Lopez 69-68-68—205 Wichanee Meechai 69-67-69—205 Anna Nordqvist 67-69-69—205 Muni He 68-64-73—205 Minjee Lee 69-73-64—206 Nanna Koerstz Madsen 69-70-67—206 Linnea Strom 69-69-68—206 Karolin Lampert 68-70-68—206 Luna Sobron Galmes 69-68-69—206 Hyo Joo Kim 66-72-69—207 Katherine Kirk 68-69-70—207 Na Yeon Choi 72-64-71—207 Hee Young Park 70-71-67—208 Kelly Tan 69-72-67—208 Laura Fuenfstueck 70-69-69—208 Ursula Wikstrom 69-69-70—208 Georgia Hall 69-68-71—208 Sei Young Kim 66-70-72—208 Wei-Ling Hsu 71-70-68—209 Charley Hull 69-72-68—209 Giulia Molinaro 69-71-69—209 Christine Wolf 70-69-70—209 Amy Olson 70-69-70—209 Caroline Hedwall 65-74-70—209 Alena Sharp 69-68-72—209 Pajaree Anannarukarn 69-68-72—209 Madelene Sagstrom 67-70-72—209 Kendall Dye 71-71-68—210 Celine Boutier 70-69-71—210 Youngin Chun 69-68-73—210 Annie Park 71-71-69—211 Dana Finkelstein 70-71-70—211 Carmen Alonso 69-72-70—211 Laura Davies 72-68-71—211 Maddie McCrary 71-69-71—211 Hannah Green 67-73-71—211 Holly Clyburn 67-71-73—211 Lynn Carlsson 70-72-70—212 Bronte Law 70-72-70—212 Louise Ridderstrom 68-74-70—212 Noemi Jimenez Martin 70-71-71—212 Marianne Skarpnord 73-67-72—212 Cydney Clanton 67-73-72—212 Sarah Schmelzel 69-70-73—212 Ayako Uehara 68-73-72—213 Felicity Johnson 73-67-73—213 Haeji Kang 72-70-72—214 Pamela Pretswell Asher 69-71-74—214 Jenny Shin 69-70-75—214 Emily Kristine Pedersen 72-70-73—215 Angela Stanford 68-73-74—215 Isi Gabsa 70-72-74—216 Jacqui Concolino 73-68-75—216 Silvia Banon 71-70-75—216 Marita Engzelius 73-69-75—217 Linda Wessberg 74-68-76—218 Kylie Henry 70-67-81—218 Louise Stahle 73-69-77—219

