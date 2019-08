Albertsons Boise Open Scores

By The Associated Press

Saturday At Hillcrest CC Boise, Idaho Purse: $1 million Yardage: 6,880. Par: 71 Third Round This 72 hole tournament will conclude on Sunday

Viktor Hovland 67-67-64_198

Rob Oppenheim 68-70-61_199

Bronson Burgoon 68-65-66_199

Hank Lebioda 65-70-65_200

Tyler Duncan 65-67-68_200

Ryan Brehm 67-63-70_200

Mark Hubbard 67-69-65_201

Kramer Hickok 67-68-66_201

Matthew NeSmith 70-64-67_201

Grayson Murray 64-68-69_201

Charlie Saxon 64-67-70_201

Cameron Percy 69-69-64_202

Chris Baker 68-70-64_202

Jonathan Byrd 72-65-65_202

Brandon Hagy 70-67-65_202

Kevin Dougherty 72-63-67_202

Anirban Lahiri 68-65-69_202

Brandon Harkins 68-71-64_203

Joshua Creel 71-67-65_203

Cameron Davis 67-70-66_203

Seth Reeves 69-68-66_203

Brandon Crick 66-69-68_203

Michael Gligic 68-68-68_204

Doug Ghim 70-64-70_204

Zac Blair 66-66-72_204

Justin Lower 68-71-66_205

Brett Stegmaier 72-67-66_205

Scott Langley 70-68-67_205

Fabián Gómez 68-70-67_205

Xinjun Zhang 69-68-68_205

Kyle Jones 66-70-69_205

Joey Garber 70-66-69_205

Anders Albertson 70-66-69_205

Grant Hirschman 68-66-71_205

Tom Hoge 65-69-71_205

Scottie Scheffler 71-68-67_206

Carl Yuan 69-69-68_206

Wade Binfield 69-69-68_206

Robert Streb 69-69-68_206

Harry Higgs 69-69-68_206

Dawie van der Walt 70-67-69_206

Kevin Chappell 70-67-69_206

Ben Martin 71-66-69_206

Billy Hurley III 69-67-70_206

Michael Gellerman 68-68-70_206

Mark Anderson 65-71-70_206

Brendon Todd 66-67-73_206

José de Jesús Rodríguez 68-65-73_206

Blayne Barber 72-67-68_207

Joseph Bramlett 70-69-68_207

Drew Weaver 74-64-69_207

Beau Hossler 71-66-70_207

John Huh 70-67-70_207

Tyson Alexander 70-66-71_207

Austin Smotherman 66-68-73_207

Steven Alker 70-69-69_208

Jonathan Randolph 72-67-69_208

Roberto Díaz 74-64-70_208

Davis Riley 68-69-71_208

Steve Marino 70-67-71_208

Marcelo Rozo 68-67-73_208

Justin Harding 71-63-74_208

John Oda 70-69-70_209

Adam Svensson 68-71-70_209

David Hearn 70-68-71_209

Scott Harrington 70-67-72_209

Ollie Schniederjans 69-66-74_209

Nicolas Echavarria 68-71-71_210

Wes Roach 69-70-72_211

David Lipsky 73-66-73_212

