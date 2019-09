Atlanta 11, Chicago White Sox 5

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 5 13 4 0 3 García rf 5 1 1 0 0 0 .275 Anderson ss 5 0 2 0 0 0 .326 Abreu 1b 3 2 1 0 0 0 .284 Moncada 3b 5 1 1 1 0 1 .291 Jiménez lf 5 0 3 1 0 1 .247 Castillo c 5 0 1 1 0 1 .203 Sánchez 2b 4 1 2 1 0 0 .260 Engel cf 4 0 2 0 0 0 .232 López p 0 0 0 0 0 0 .000 Cordero p 0 0 0 0 0 0 — a-Cordell ph 1 0 0 0 0 0 .224 Osich p 0 0 0 0 0 0 — Santiago p 0 0 0 0 0 0 — c-Skole ph 1 0 0 0 0 0 .222 Detwiler p 0 0 0 0 0 0 .000 Herrera p 0 0 0 0 0 0 —

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 11 12 10 7 11 Albies 2b 3 1 2 0 2 1 .289 Swanson ss 3 1 1 2 2 2 .260 Freeman 1b 2 1 0 0 0 0 .297 b-Culberson ph-1b 2 0 0 0 0 1 .268 Donaldson 3b 5 1 2 1 0 1 .259 Joyce rf 3 1 1 1 1 0 .291 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — e-Hechavarría ph 1 0 0 0 0 1 .263 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 Flowers c 4 2 1 1 1 2 .236 Ortega lf 5 2 2 1 0 1 .261 Hamilton cf 3 2 2 1 1 0 .400 Keuchel p 3 0 1 2 0 2 .138 Martin p 0 0 0 0 0 0 — Newcomb p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Acuña Jr. ph-rf 0 0 0 1 0 0 .286

Chicago 101 000 300_5 13 0 Atlanta 610 000 31x_11 12 2

a-popped out for Cordero in the 4th. b-popped out for Freeman in the 6th. c-lined out for Santiago in the 7th. d-sacrificed for Newcomb in the 7th. e-struck out for Swarzak in the 8th.

E_Martin (1), Joyce (2). LOB_Chicago 10, Atlanta 8. 2B_Anderson (25), Sánchez (16), Swanson (22), Hamilton (1). HR_Donaldson (33), off Herrera. RBIs_Moncada (64), Castillo (27), Jiménez (54), Sánchez (33), Swanson 2 (60), Flowers (27), Ortega (7), Hamilton (2), Keuchel 2 (2), Joyce (19), Acuña Jr. (92), Culberson (19), Donaldson (77). SF_Acuña Jr.. S_Cordero, Osich.

Runners left in scoring position_Chicago 7 (Castillo, Anderson 2, Engel, Moncada, Skole); Atlanta 3 (Swanson, Culberson). RISP_Chicago 5 for 17; Atlanta 5 for 10.

Runners moved up_Anderson, Castillo. LIDP_Flowers. GIDP_Castillo, Abreu.

DP_Chicago 1 (Moncada, Sánchez, Moncada); Atlanta 2 (Donaldson, Albies, Culberson; Donaldson, Albies, Culberson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López, L, 8-12 2-3 6 6 6 1 0 42 5.41 Cordero 2 1-3 2 1 1 1 3 58 4.43 Osich 2 1 0 0 1 4 34 5.04 Santiago 1 1 0 0 0 1 12 5.28 Detwiler 1-3 1 3 3 2 0 17 6.45 Herrera 1 2-3 1 1 1 2 3 22 7.07

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, W, 6-5 6 9 2 2 0 3 101 3.72 Martin 2-3 3 3 1 0 0 28 5.84 Newcomb, H, 14 1-3 0 0 0 0 0 2 3.36 Swarzak 1 1 0 0 0 0 11 3.31 Tomlin 1 0 0 0 0 0 14 4.04

Inherited runners-scored_Cordero 1-0, Herrera 3-3, Newcomb 1-0. IBB_off Herrera (Albies). HBP_Cordero (Freeman), Keuchel 2 (Abreu,Abreu). WP_Herrera. PB_Castillo (8).

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Greg Gibson; Second, Jordan Baker; Third, Brian Knight.

T_3:52. A_36,664 (41,149).

