Atlanta 9, N.Y. Mets 5

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 9 10 8 6 6 Acuña Jr. cf-rf 5 0 1 1 0 1 .294 Albies 2b 4 1 1 1 1 0 .287 Freeman 1b 5 1 1 1 0 1 .302 Donaldson 3b 4 1 1 1 1 1 .263 Joyce rf 2 1 0 0 2 1 .260 Martin p 0 0 0 0 0 0 — d-Culberson ph 0 1 0 0 1 0 .283 Greene p 0 0 0 0 0 0 — Hechavarría ss 4 1 0 0 1 0 .204 Cervelli c 5 1 3 3 0 1 .600 Ortega lf 5 1 2 1 0 0 .222 Fried p 1 0 0 0 0 1 .217 a-Duvall ph 1 0 0 0 0 0 .241 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Hamilton ph-cf 1 1 1 0 0 0 .400

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 11 5 0 8 Rosario ss 5 1 2 1 0 1 .289 Panik 2b 4 1 1 1 0 0 .298 Brach p 0 0 0 0 0 0 — Díaz p 0 0 0 0 0 0 — Flexen p 0 0 0 0 0 0 .500 Alonso 1b 4 1 1 3 0 1 .266 Conforto rf 4 0 1 0 0 1 .255 Ramos c 4 0 2 0 0 1 .284 J.Davis lf 4 0 0 0 0 2 .300 Frazier 3b 4 0 0 0 0 1 .227 Lagares cf 4 2 2 0 0 0 .220 Wheeler p 2 0 0 0 0 1 .244 Avilán p 0 0 0 0 0 0 — b-McNeil ph-2b 2 0 2 0 0 0 .336

Atlanta 022 001 022_9 10 0 New York 001 040 000_5 11 2

a-grounded out for Fried in the 6th. b-doubled for Avilán in the 7th. c-singled for Tomlin in the 8th. d-walked for Martin in the 9th.

E_Rosario (15), Frazier (11). LOB_Atlanta 8, New York 5. 2B_Cervelli 2 (2), Lagares 2 (11), McNeil (32). HR_Albies (19), off Wheeler; Donaldson (30), off Wheeler; Freeman (35), off Díaz; Alonso (41), off Fried. RBIs_Cervelli 3 (3), Albies (69), Donaldson (74), Ortega (5), Acuña Jr. (89), Freeman (105), Panik (4), Rosario (55), Alonso 3 (100). CS_Rosario (8). S_Fried.

Runners left in scoring position_Atlanta 4 (Albies, Acuña Jr., Ortega); New York 1 (Frazier). RISP_Atlanta 3 for 8; New York 3 for 10.

Runners moved up_Ramos.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried 5 7 5 5 0 5 95 4.03 Tomlin, W, 2-1 2 2 0 0 0 1 21 4.10 Martin, H, 3 1 1 0 0 0 0 14 5.59 Greene 1 1 0 0 0 2 14 6.10

New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler 6 5 5 4 4 3 108 4.46 Avilán 1 0 0 0 1 1 14 4.26 Brach, L, 0-1 1 3 2 2 0 1 20 7.50 Díaz 1-3 1 2 2 1 1 15 5.55 Flexen 2-3 1 0 0 0 0 9 6.59

Inherited runners-scored_Flexen 1-1. WP_Fried(3).

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Gary Cederstrom; Second, Quinn Wolcott; Third, Marvin Hudson.

T_3:14. A_38,300 (41,922).

