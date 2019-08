Bengals-Chiefs Stats

By The Associated Press

Cincinnati 7 0 3 7—17 Kansas City 7 10 14 7—38 First Quarter

Cin_T.Williams 1 run (Bullock kick), 7:45.

KC_Hyde 1 run (Butker kick), 3:58.

Second Quarter

KC_Hardman 17 pass from Shurmur (Butker kick), 11:45.

KC_FG Butker 35, :50.

Third Quarter

KC_D.Thompson 29 pass from Litton (Butker kick), 12:39.

Cin_FG Vizcaino 47, 10:21.

KC_Yelder 14 pass from Litton (Butker kick), 1:03.

Fourth Quarter

Cin_Ellis 10 pass from Finley (Vizcaino kick), 11:22.

KC_Caldwell 4 run (Butker kick), 1:56.

A_69,813.

___

Cin KC First downs 16 23 Total Net Yards 274 400 Rushes-yards 12-21 24-115 Passing 253 285 Punt Returns 3-0 3-17 Kickoff Returns 5-143 4-151 Interceptions Ret. 1-7 2-67 Comp-Att-Int 28-46-2 23-38-1 Sacked-Yards Lost 3-15 1-6 Punts 5-48.0 4-43.0 Fumbles-Lost 3-2 0-0 Penalties-Yards 11-115 11-91 Time of Possession 28:13 31:47

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Cincinnati, Ellis 3-11, Flowers 4-5, T.Williams 5-5. Kansas City, Caldwell 4-59, D.Thompson 5-22, Mahomes 1-10, Shurmur 2-10, Marshall 2-10, Henne 1-6, T.Smith 3-5, Hyde 2-2, Litton 3-(minus 4), Hardman 1-(minus 5).

PASSING_Cincinnati, Dalton 7-9-0-80, Driskel 8-19-1-79, Finley 13-18-1-109. Kansas City, Mahomes 4-4-0-66, Henne 2-4-0-26, Shurmur 6-15-0-77, Litton 11-15-1-122.

RECEIVING_Cincinnati, Ellis 5-44, Morgan 3-42, Tate 3-42, T.Boyd 3-25, Malone 2-23, Sharp 2-22, Core 2-19, T.Williams 1-13, Erickson 1-9, Schreck 1-7, Sample 1-7, Carter 1-7, D.Willis 1-4, Franks 1-2, Flowers 1-2. Kansas City, Keizer 3-24, Bell 2-37, Yelder 2-32, Hardman 2-31, Lovett 2-23, C.Thompson 2-19, Kelce 1-36, D.Thompson 1-29, Custis 1-14, Kemp 1-9, Dar.Williams 1-8, Fortson 1-8, Watkins 1-7, R.Davis 1-7, Marshall 1-7, Sherman 1-0.

MISSED FIELD GOALS_None.

