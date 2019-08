Bommarito Automotive Group 500 Results

By The Associated Press

Saturday At World Wide Technology Raceway at Gateway Madison, Illinois Lap length: 1.250 miles (Start position in parentheses)

1. (5) Takuma Sato, Dallara-Honda, 248 laps, Running

2. (17) Ed Carpenter, Dallara-Chevrolet, 248 laps, Running

3. (20) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 248 laps, Running

4. (6) Santino Ferrucci, Dallara-, 248 laps, Running

5. (4) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 248 laps, Running

6. (18) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 248 laps, Running

7. (1) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 248 laps, Running

8. (9) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 248 laps, Running

9. (12) Colton Herta, Dallara-, 248 laps, Running

10. (22) Marco Andretti, Dallara-Honda, 248 laps, Running

11. (10) Felix Rosenqvist, Dallara-, 248 laps, Running

12. (7) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 247 laps, Running

13. (11) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 247 laps, Running

14. (15) Zach Veach, Dallara-Honda, 247 laps, Running

15. (19) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 247 laps, Running

16. (14) Marcus Ericsson, Dallara-, 247 laps, Running

17. (21) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 246 laps, Running

18. (16) Graham Rahal, Dallara-Honda, 226 laps, Mechanical

19. (2) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 189 laps, Contact

20. (8) Scott Dixon, Dallara-Honda, 136 laps, Mechanical

21. (13) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 131 laps, Contact

22. (3) Will Power, Dallara-Chevrolet, 52 laps, Contact

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 136.874 mph.

Time of Race: 02:15:53.4687.

Margin of Victory: 0.0399 of a second.

Cautions: 5 for 49 laps.

Lead Changes: 13 among 11 drivers.

Lap Leaders: Newgarden 1-50, Power 51, Ferrucci 52, Hinchcliffe 53, Herta 54-63, Hinchcliffe 64-82, Ferrucci 83-114, Bourdais 115, Rosenqvist 116, Ericsson 117-118, Daly 119, Andretti 120-123, Ferrucci 124-187, Sato 188-248.

Points: Sato 51, Carpenter 40, Ferrucci 35, Pagenaud 30, Daly 29, Newgarden 28, Hunter-Reay 24, Herta 23, Andretti 21, Rosenqvist 20, Hinchcliffe 19, Rossi 17, Veach 16, Ericsson 15, Leist 13, Bourdais 12, Dixon 10, Power 9.

