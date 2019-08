Boston 11, San Diego 0

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 11 14 11 2 3 Betts cf-rf 4 2 2 1 0 0 .285 Devers 3b 5 3 3 1 0 0 .331 Smith p 0 0 0 0 0 0 — Bogaerts ss 3 1 2 2 1 0 .308 a-Hernández ph-2b 1 0 1 0 0 0 .325 Martinez rf 4 2 3 7 0 0 .312 1-Owings pr-3b 0 0 0 0 0 0 .077 Benintendi lf-cf 5 0 1 0 0 1 .282 Vázquez c 4 0 0 0 0 1 .282 Travis lf 1 0 0 0 0 0 .260 Moreland 1b 4 1 1 0 1 0 .244 Holt 2b-ss 5 1 1 0 0 1 .315 Rodríguez p 3 1 0 0 0 0 .000 León c 1 0 0 0 0 0 .189

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 5 0 1 7 Margot cf 4 0 2 0 0 1 .244 Mejía c 3 0 0 0 1 0 .268 Machado 3b 2 0 0 0 0 0 .265 Garcia 2b 2 0 0 0 0 1 .265 Renfroe rf 3 0 1 0 0 2 .232 Hosmer 1b 3 0 1 0 0 0 .285 Myers lf 2 0 0 0 0 0 .227 Yardley p 0 0 0 0 0 0 — b-Hedges ph 1 0 0 0 0 1 .194 Baez p 0 0 0 0 0 0 — France 2b-3b 3 0 0 0 0 1 .214 Urías ss 3 0 0 0 0 1 .191 Paddack p 0 0 0 0 0 0 .091 Erlin p 1 0 0 0 0 0 .000 Naylor lf 2 0 1 0 0 0 .250

Boston 330 104 000_11 14 1 San Diego 000 000 000_0 5 3

a-singled for Bogaerts in the 8th. b-struck out for Yardley in the 8th.

1-ran for Martinez in the 8th.

E_Hernández (1), Hosmer 2 (11), Naylor (4), Urías (3). LOB_Boston 7, San Diego 3. 2B_Betts (37), Devers (48), Bogaerts (44). HR_Martinez (30), off Paddack; Martinez (30), off Yardley. RBIs_Martinez 7 (82), Betts (66), Devers (103), Bogaerts 2 (96). SF_Betts, Martinez. S_Rodríguez.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Martinez, Rodríguez, Benintendi 2, León); San Diego 1 (Renfroe). RISP_Boston 6 for 14; San Diego 0 for 2.

Runners moved up_Devers, Machado. GIDP_Machado, Hosmer, Mejía, Myers.

DP_Boston 4 (Holt, Bogaerts, Moreland; Holt, Bogaerts, Moreland; Bogaerts, Holt, Moreland; Moreland, Bogaerts, Moreland).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodríguez, W, 15-5 7 5 0 0 1 6 93 3.92 Smith 2 0 0 0 0 1 21 4.44

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Paddack, L, 7-7 2 1-3 7 6 6 1 0 62 3.84 Erlin 3 3 3 2 1 1 57 4.84 Yardley 2 2-3 4 2 2 0 2 41 9.00 Baez 1 0 0 0 0 0 18 3.68

Inherited runners-scored_Erlin 1-0, Yardley 2-2. WP_Erlin.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Todd Tichenor; Second, Ben May; Third, Adam Hamari.

T_3:04. A_42,904 (42,445).

