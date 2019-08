Boston 5, San Diego 4

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 10 5 5 9 Betts cf-rf 5 0 2 1 0 1 .286 Devers 3b 5 0 0 0 0 2 .328 Bogaerts ss 3 0 1 0 2 0 .308 Martinez rf-lf 3 1 1 0 2 2 .312 Benintendi lf 2 1 1 0 1 0 .283 Bradley Jr. cf 2 0 0 0 0 1 .223 Vázquez c 4 1 2 2 0 0 .285 Moreland 1b 4 0 2 1 0 0 .249 Holt 2b 3 2 1 1 0 1 .315 Eovaldi p 2 0 0 0 0 1 .000 Walden p 0 0 0 0 0 0 .000 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 — a-Travis ph 1 0 0 0 0 0 .257 Brasier p 0 0 0 0 0 0 — Taylor p 0 0 0 0 0 0 — Barnes p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Hernández ph 1 0 0 0 0 1 .321 Workman p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 7 4 6 12 Garcia 2b 2 0 1 0 1 0 .268 c-France ph-2b 1 0 1 1 1 0 .220 1-Myers pr 0 0 0 0 0 0 .227 Naylor lf 5 0 0 0 0 2 .242 Machado 3b 3 1 1 0 2 1 .265 Hosmer 1b 5 1 1 2 0 3 .285 Renfroe rf 4 1 1 0 0 3 .232 Margot cf 4 0 0 0 0 1 .241 Urías ss 3 1 2 1 1 0 .204 Hedges c 3 0 0 0 1 1 .191 Lamet p 1 0 0 0 0 0 .077 Strahm p 0 0 0 0 0 0 .286 Muñoz p 0 0 0 0 0 0 — b-Mejía ph 0 0 0 0 0 0 .268 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .000 Yates p 0 0 0 0 0 0 — e-Allen ph 1 0 0 0 0 1 .244

Boston 001 300 001_5 10 0 San Diego 000 300 100_4 7 1

a-grounded out for Hernandez in the 6th. b-hit by pitch for Muñoz in the 7th. c-singled for Garcia in the 7th. d-struck out for Barnes in the 9th. e-struck out for Yates in the 9th.

1-ran for France in the 9th.

E_Urías (4). LOB_Boston 9, San Diego 9. 2B_Vázquez (23), Betts (38), Renfroe (19). HR_Holt (3), off Yates; Hosmer (19), off Eovaldi. RBIs_Betts (67), Vázquez 2 (55), Moreland (45), Holt (24), Hosmer 2 (84), Urías (14), France (12). CS_Benintendi (3). S_Lamet.

Runners left in scoring position_Boston 4 (Bogaerts, Travis, Bradley Jr.); San Diego 4 (Naylor, Hosmer 2). RISP_Boston 3 for 11; San Diego 1 for 8.

Runners moved up_Moreland, Margot, Urías. GIDP_Benintendi, Moreland.

DP_San Diego 2 (Garcia, Urías, Hosmer; Hosmer, Machado, Stammen).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi 3 4 2 2 1 3 64 6.64 Walden 1 1 1 1 1 0 23 3.36 Hernandez, H, 3 1 0 0 0 0 1 17 3.47 Brasier, H, 8 1 1-3 0 1 1 1 3 28 4.23 Taylor, BS, 0-2 2-3 1 0 0 1 1 12 2.87 Barnes, W, 4-4 1 1 0 0 0 1 13 4.41 Workman, S, 8-13 1 0 0 0 2 3 23 2.02

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet 5 6 4 4 3 5 88 4.30 Strahm 1 0 0 0 0 1 17 5.06 Muñoz 1 1 0 0 0 1 15 1.65 Stammen 1 1 0 0 0 1 10 3.51 Yates, L, 0-4 1 2 1 1 2 1 25 1.38

Inherited runners-scored_Taylor 2-1. HBP_Lamet (Holt), Brasier (Mejía). WP_Workman.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Ben May; Second, Adam Hamari; Third, Tom Hallion.

T_3:48. A_42,625 (42,445).

