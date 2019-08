Brewers 4, Pirates 3

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 1 0 0 0 0 0 .250 Gamel cf 4 0 1 0 0 1 .246 Hiura 2b 4 0 1 0 0 2 .298 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 2 .265 Braun rf 3 2 1 0 1 1 .274 Grandal 1b 3 1 2 1 1 0 .251 Pina c 4 0 1 0 0 2 .204 Grisham lf 3 1 1 0 1 1 .333 Arcia ss 3 0 0 1 0 1 .230 Anderson p 2 0 0 0 0 2 .034 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Thames ph 1 0 0 0 0 0 .247 Faria p 0 0 0 0 0 0 — c-Shaw ph 0 0 0 0 0 0 .162 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 4 7 2 3 12

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .267 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 Crick p 0 0 0 0 0 0 — d-Newman ph 1 0 0 0 0 0 .309 Reynolds lf 4 1 1 1 0 1 .335 Marte cf 4 1 1 0 0 0 .284 Osuna 1b 4 0 2 1 0 0 .324 Moran 3b 4 0 1 0 0 1 .276 Diaz c 3 1 1 0 1 1 .253 Reyes rf-2b 4 0 2 1 0 0 .167 E.Gonzalez ss 3 0 1 0 0 1 .218 Brault p 2 0 1 0 0 0 .391 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 b-Cabrera ph-rf 2 0 0 0 0 0 .297 Totals 35 3 10 3 1 5

Milwaukee 000 020 101—4 7 0 Pittsburgh 000 002 001—3 10 0

a-lined out for Guerra in the 7th. b-lined out for Liriano in the 7th. c-hit by pitch for Faria in the 9th. d-lined out for Crick in the 9th.

LOB_Milwaukee 6, Pittsburgh 7. 2B_Grandal 2 (19), Grisham (1), Osuna 2 (11), Reyes (1). HR_Reynolds (11), off Anderson. RBIs_Grandal (56), Arcia (41), Reynolds (46), Osuna (22), Reyes (6). SF_Arcia. S_E.Gonzalez.

Runners left in scoring position_Milwaukee 2 (Gamel, Thames); Pittsburgh 4 (Moran, Reyes, Brault, Newman). RISP_Milwaukee 1 for 6; Pittsburgh 1 for 8.

Runners moved up_Grisham, Moran. LIDP_Cabrera. GIDP_Grisham.

DP_Milwaukee 1 (Moustakas, Grandal); Pittsburgh 1 (E.Gonzalez, Osuna).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 5 2-3 6 2 2 1 4 89 3.70 Guerra, W, 4-3 1-3 0 0 0 0 0 6 4.12 Faria, H, 1 2 2 0 0 0 1 33 2.25 Albers, S, 2-3 1 2 1 1 0 0 18 4.07 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 5 1-3 3 2 2 1 6 86 4.09 Rodriguez 2-3 0 0 0 0 2 10 3.19 Liriano, L, 4-3 1 2 1 1 1 1 21 3.42 Stratton 1 1 0 0 0 2 18 6.02 Crick 1 1 1 0 1 1 28 3.73

Inherited runners-scored_Guerra 2-0, Rodriguez 1-0. HBP_Crick (Shaw). WP_Albers.

Umpires_Home, Joe West; First, Andy Fletcher; Second, Jansen Visconti; Third, Will Little.

T_3:19. A_13,969 (38,362).

